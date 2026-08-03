상반기 방한 외국인 카드 이용액 54% '껑충'…의료관광 대세

[경제 365]



올해 상반기 한국을 찾은 외국인의 카드 이용액이 1년 전보다 50% 넘게 증가했습니다.



BC카드가 외국인 카드 약 330만 장의 이용 내역을 분석한 결과, 상반기 카드 이용액은 53.6%, 결제 건수는 40.3% 늘었습니다.



특히 중국 관광객의 카드 이용액이 82.7% 증가하며 전체 성장을 이끌었습니다.



소비 업종도 쇼핑 중심에서 의료와 체험·여가로 넓어졌습니다.



결제 건수는 의료 업종이 75.3%, 체험·여가 업종은 121.7% 증가했습니다.



특히 의료관광 소비가 크게 늘었습니다.



의료 업종 이용액은 98% 증가했고, 전국 의료 소비액의 92.8%가 서울에 집중됐습니다.



피부미용 이용액은 109.8%, 한방 의료는 193.1% 늘었고, 약국 이용액은 12배 넘게 증가했습니다.



외국인 소비가 지역으로 확산하면서 부산과 제주지역 결제 건수도 각각 57.9%와 63.7% 늘었습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.