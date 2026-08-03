폭염, 서쪽으로 이동…광주 39도·서울 37도

<앵커>



어제(2일)는 동쪽 지역의 더위가 극심했는데요. 오늘부터는 서쪽 지역의 더위가 더욱 심해진다고 합니다. 자세한 날씨 소식을 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



어제는 양산에서 또 국내 최고 기온을 경신했습니다.



오늘부터는 바람의 방향이 바뀌면서 서울 등 서쪽 곳곳의 더위가 더욱 심해지겠습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 37도로 어제 낮보다 2도가량 높겠고요.



광주의 낮 기온은 무려 39도까지 치솟겠습니다.



폭염은 장기화되겠습니다.



내일과 모레도 서울의 낮 최고 기온 37도까지 오를 텐데요.



더위가 심한 낮 시간대에는 야외 작업을 자제해 주시는 게 좋겠고요.



실내 온도를 확인해서 적정한 냉방 조치해 주시는 게 좋겠습니다.



오늘 낮에는 곳곳에서 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



양산이나 모자 등으로 자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



호흡기에 좋지 않은 오존 농도 또한 높게 나타날 텐데요.



특히 전남과 경남 지역에서는 매우 나쁨 수준까지 치솟겠습니다.



오늘 늦은 오후부터 저녁 사이 강원 남부 내륙과 충북 북부 지역에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



당분간 맑은 날이 지속되겠습니다.



(안수진 캐스터)