'TV동물농장', 짓무른 피부로 떠돌던 백구 '끝순이' 구조 대작전…최고 시청률 5.3%

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폭염 속 심각한 피부병을 앓으며 길 위를 떠돌던 백구 '끝순이'의 극적인 구조 현장이 안방극장에 깊은 울림을 전했다.지난 2일 방송된 SBS 'TV 동물농장'에서는 털이 빠지고 피부가 짓무른 채 위태롭게 버티던 백구 끝순이의 구조 대작전이 공개됐다. 이날 방송은 시청률 4.6%, 순간 최고 시청률 5.3%(닐슨 코리아 수도권 가구 기준)를 기록했으며, 수인 씨 부부가 끝순이를 구조하는 순간이 '최고의 1분'을 차지했다.전남 담양에서 유기 동물을 구조해 치료하고 품어온 수인 씨 부부의 집 앞에 얼마 전부터 낯선 백구가 나타났다. 가까이서 본 백구는 털이 빠지고 곳곳이 짓물러 있었으며 다리까지 퉁퉁 부어 서 있는 것조차 힘겨운 상태였다. 부부는 "길에서 만나는 마지막 아픈 생명이길 바란다"는 마음으로 백구에게 '끝순이'라는 이름을 지어주고 돌보기 시작했다.경계심이 강한 데다 목줄이 매여 있어 주인의 존재 여부도 확인해야 했던 상황. 33도의 뙤약볕 아래 쓰라린 몸을 핥으며 힘겹게 걷는 끝순이의 소유권을 조심스럽게 확인한 제작진과 부부는 본격적인 구조에 나섰다.첫 번째 직접 구조 시도는 끝순이의 입질로 실패했으나, 수인 씨는 마당 안으로 조심스럽게 유인하는 방식으로 전환했고 전문 구조팀의 도움을 받아 마침내 이송에 성공했다.병원 검진 결과 끝순이는 모낭충과 세균 감염으로 면역이 무너져 패혈증이 의심되고 심각한 빈혈까지 겹쳐 수혈이 시급한 위중한 상태였다. 다행히 빠른 치료 덕분에 며칠 뒤 붓기가 가라앉고 편안해진 얼굴로 퇴원할 수 있었다.수인 씨는 회복 중인 끝순이를 바라보며 언젠가 좋은 가정을 만나길 바라며, 집에서 가족과 함께하는 따뜻한 경험을 남겨주고 싶다고 전했다.한편, SBS 'TV 동물농장'은 매주 일요일 오전 9시 30분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)