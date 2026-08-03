뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

제니, 미 롤라팔루자서 헤드라이너 공연…미공개 신곡 깜짝 공개

김경희 기자
작성 2026.08.03 09:34 조회수
제니, 미 롤라팔루자서 헤드라이너 공연…미공개 신곡 깜짝 공개
▲ 제니, 미 롤라팔루자 헤드라이너 무대

제니가 현지시간 1일 미국의 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 헤드라이너(간판출연자)로 출연해 약 1시간에 걸쳐 열띤 무대를 꾸몄다고 소속사(OA엔터테인먼트)측이 밝혔습니다.

제니는 행사 메인 스테이지에 해당하는 '버드 라이트'(Bud Light) 무대에 이날의 마지막 주자로 올라 밴드 라이브로 신곡을 포함해 18곡을 들려줬습니다.

제니는 최근 발매한 새 싱글 '레스 댄 어 러버'(Less than a Love)를 처음으로 무대에서 선보였고, 미공개 신곡을 처음으로 깜짝 공개해 팬들의 환호를 끌어내기도 했습니다.

1991년 시작된 '롤라팔루자'는 8개 스테이지에 총 170여 팀이 오르고, 40만 명 이상의 관객이 모이는 북미 최대 규모 음악 축제입니다.

제니는 찰리 XCX, 로르드, 올리비아 딘 등 유명 스타들과 나란히 한국 여성 솔로 가수로는 처음으로 '롤라팔루자' 헤드라이너로 이름을 올렸습니다.

특히 제니가 오른 '버드 라이트'는 더 큐어, 콜드플레이, 더 위켄드 등 내로라하는 톱스타가 거쳐 간 무대입니다.

제니는 오는 14일 일본 대표 음악 축제 '서머 소닉 2026'에 출연하는 등 대형 페스티벌 무대에 잇따라 오를 예정입니다.

(사진=OA엔터테인먼트(오드아틀리에) 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지