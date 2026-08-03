[자막뉴스] "한국서 하반신 시신 37건" 괴담 퍼뜨려 돈 벌어놓고…송치되자 "일본 귀화할 것"

한국에서 훼손된 시신이 대거 발견됐다는 가짜 뉴스를 유포해 수사를 받고 있는 유튜버가 일본 귀화를 추진하겠다고 밝혔습니다.



구독자 95만 명을 보유한 채널 운영자 33살 조 모 씨는 최근 자신의 유튜브 영상을 통해 "한국 국적을 포기하고 일본으로 귀화하겠다"고 말했습니다.



조 씨는 "7년 전부터 일본인이 되고 싶었지만 가족과의 관계 때문에 미뤄왔다"며, "이제는 때가 왔다고 판단했다"고 전했습니다.



다만, 조 씨는 현재 진행 중인 형사 사건이 귀화 심사에 영향을 줄 수 있다는 점도 인정했습니다.



조 씨는 "일본 귀화 심사에서는 범죄 경력도 확인하기 때문에 현재 수사를 받는 사건이 재판으로 이어져 유죄가 확정되면 귀화 허가를 받지 못할 가능성이 있다"고 말했습니다.



앞서 조 씨는 지난해 10월, "한국에서 하반신만 발견된 시신이 37건이나 나왔다", "실종자가 8만 명에 달한다"는 등의 허위 사실을 진짜인 것처럼 방송한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 가짜 뉴스가 국가 치안과 이미지에 큰 악영향을 미친다고 보고, 지난 2월 조 씨를 전기통신기본법 위반 혐의로 불구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.



경찰은 또 해당 영상으로 벌어들인 광고 수익 350만 원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했습니다.



이에 대해 조 씨는 "인터넷에 올라온 정보를 소개했을 뿐 가짜뉴스를 퍼뜨린 적이 없다"며 혐의를 부인하는 것으로 전해졌습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)