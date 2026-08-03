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강남구 집값 올라 세 부담 커지자…재산세 분납 신청 두 배 '껑충'

유영규 기자
작성 2026.08.03 08:55 조회수
강남구의 세금 분할납부·납부유예 전용상담창구
▲ 강남구의 세금 분할 납부·납부 유예 전용상담창구

고가 아파트가 밀집한 강남구에서 집값 상승으로 세 부담이 늘어나자 재산세 분납을 신청한 사례가 작년의 두 배 이상으로 증가한 것으로 나타났습니다.

서울 강남구(구청장 김현기)는 올해 재산세 분할 납부 신청이 지난달 기준 2천925건으로, 작년(1천380건)보다 111.9% 증가한 것으로 집계됐다고 오늘(3일) 밝혔습니다.

이에 따라 재산세 분할 납부 신청 금액도 98억 원으로 작년(79억 원)보다 24%(19억 원) 늘었습니다.

강남구는 올해 공동주택가격이 작년 대비 25.8% 급등하면서 주택분 재산세가 평균 16.3% 상승해 납세자의 세 부담이 많이 늘어났습니다.

이에 강남구는 납세자가 재산세를 미리 확인하고 형편에 맞춰 납부 계획을 세울 수 있도록 사전 안내와 신청 지원을 강화했다고 소개했습니다.

지난 6월부터 강남구 홈페이지에 '우리 집 재산세 미리보기' 코너를 운영하고, 전용상담창구, 스마트폰 QR코드 신청 등 서비스를 통해 분할 납부 접근성을 높였습니다.

'우리 집 재산세 미리보기'는 강남구 직원이 직접 개발한 온라인 서비스로, 누적 이용 건수가 8천413건에 달합니다.

주소를 입력하면 공시가격과 주택분 재산세 예상액을 확인할 수 있습니다.

특히 세 부담이 높은 지역 특성을 반영해 분할 납부 대상 여부와 회차별 예상 금액까지 안내합니다.

아울러 구는 알림톡 분할 납부 안내, 스마트폰 QR코드 간편 신청, 납부 유예 홍보 등도 도입해 시행하고 있습니다.

김현기 강남구청장은 "주민이 체감할 수 있는 납세 편의 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했습니다.

(사진=서울 강남구 제공, 연합뉴스)
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