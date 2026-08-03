뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"어지럽다" 줄줄이 병원행…잇단 '가스 중독' 추정 사고

작성 2026.08.03 08:26 수정 2026.08.03 08:40 조회수
"어지럽다" 줄줄이 병원행…잇단 '가스 중독' 추정 사고
대전과 충남에서 가스 중독으로 추정되는 사고가 잇달아 발생했습니다.

대전·충남소방본부 등에 따르면 어제 낮 12시 15분쯤 대전 서구 한 교회에서 예배를 마친 10명이 어지럼증을 호소한다는 신고가 들어왔습니다.

이 가운데 8세 어린이 1명은 병원으로 옮겨져 치료받았습니다.

출동한 소방대원이 예배당 내부 일산화탄소 농도를 측정한 결과 300ppm 이상으로 파악됐습니다.

허용 기준치는 30∼50ppm이며, 200ppm을 초과하면 두통과 어지럼증이 나타나는 것으로 알려졌습니다.

소방 당국은 예배당 내 냉난방기에서 일산화탄소가 누출됐을 가능성 등에 대해 조사하고 있습니다.

비슷한 시각 충남 천안시 한 급식업체에서도 주방 청소를 하던 3명이 어지럼증 등을 느껴 인근 병원으로 옮겨져 치료받았습니다.

이 가운데 한 명은 의식 저하 증상을 보여 중상으로, 다른 2명은 경상으로 분류됐습니다.

소방당국은 이들이 주방 청소를 위해 세제를 혼합하던 중 유독가스를 흡입한 것으로 추정하고 있습니다.

당시 사용한 주방세제는 뜨거운 물과 반응할 경우 급격하게 기화·발열해 호흡기에 강한 자극을 주는 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지