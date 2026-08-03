"어지럽다" 줄줄이 병원행…잇단 '가스 중독' 추정 사고

대전과 충남에서 가스 중독으로 추정되는 사고가 잇달아 발생했습니다.



대전·충남소방본부 등에 따르면 어제 낮 12시 15분쯤 대전 서구 한 교회에서 예배를 마친 10명이 어지럼증을 호소한다는 신고가 들어왔습니다.



이 가운데 8세 어린이 1명은 병원으로 옮겨져 치료받았습니다.



출동한 소방대원이 예배당 내부 일산화탄소 농도를 측정한 결과 300ppm 이상으로 파악됐습니다.



허용 기준치는 30∼50ppm이며, 200ppm을 초과하면 두통과 어지럼증이 나타나는 것으로 알려졌습니다.



소방 당국은 예배당 내 냉난방기에서 일산화탄소가 누출됐을 가능성 등에 대해 조사하고 있습니다.



비슷한 시각 충남 천안시 한 급식업체에서도 주방 청소를 하던 3명이 어지럼증 등을 느껴 인근 병원으로 옮겨져 치료받았습니다.



이 가운데 한 명은 의식 저하 증상을 보여 중상으로, 다른 2명은 경상으로 분류됐습니다.



소방당국은 이들이 주방 청소를 위해 세제를 혼합하던 중 유독가스를 흡입한 것으로 추정하고 있습니다.



당시 사용한 주방세제는 뜨거운 물과 반응할 경우 급격하게 기화·발열해 호흡기에 강한 자극을 주는 것으로 전해졌습니다.



(사진=연합뉴스)