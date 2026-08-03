이정후, 코리안 더비서 2안타로 3할 복귀…송성문은 무안타

▲ 시즌 7번째 도루 성공한 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 송성문(샌디에이고 파드리스)과 벌인 미국프로야구 메이저리그(MLB) '코리안 더비'에서 시즌 33번째 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)를 치고 타율 3할에 복귀했습니다.오늘(3일) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 벌어진 두 팀의 경기에서 이정후는 5번 타자 우익수로, 송성문은 9번 타자 3루수로 나란히 선발 출전했습니다.이정후는 3타수 2안타에 몸 맞는 공으로 세 번 출루했고, 송성문은 4타수 무안타로 침묵했습니다.이정후의 시즌 타율은 0.301로 약간 올랐으며 송성문의 타율은 0.204로 떨어졌습니다.샌디에이고가 5-4로 승리해 3연승을 달렸습니다.이정후는 2회 2루수 쪽 내야 안타로 나간 뒤 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 7번째 도루를 기록했습니다.그러나 후속타 불발로 홈에 이르진 못했습니다.이정후는 0-4로 끌려가던 4회 1사 1, 2루에서는 투수의 공에 맞아 걸어 나갔습니다.샌프란시스코는 만루에서 2점을 만회했습니다.6회에는 유격수 뜬공으로 잡힌 이정후는 4-5로 따라붙은 8회 투아웃 후 좌익수 앞 2루타를 치고서 좌익수의 송구 실책 때 3루에 안착했습니다.수비 시프트로 3루 선상을 비운 송성문의 옆으로 타구를 밀어 시즌 25번째 2루타를 쳤습니다.하지만 윌리 아다메스가 삼진으로 돌아서 이정후의 노력은 또 허사가 됐습니다.송성문은 2회와 6회 삼진, 4회 3루수 파울 플라이, 8회 2루수 뜬공으로 타격을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)