'스쿠벌 놓친' AL 1위 탬파베이, 올스타 투수 페랄타 영입

▲ 프레디 페랄타

미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그(AL)에서 1위를 달리는 탬파베이 레이스가 선발진을 보강했습니다.MLB닷컴은 트레이드 마감일을 하루 앞둔 3일(한국시간) 탬파베이가 뉴욕 메츠에 마이너리그 선수 3명을 보내는 조건으로 우완투수 프레디 페랄타(30)를 데려왔다고 밝혔습니다.페랄타는 두 차례나 내셔널리그(NL) 올스타에 뽑힌 정상급 투수입니다.2018년 밀워키 브루어스에서 데뷔한 페랄타는 통산 75승 51패, 평균자책점 3.74를 기록했습니다.특히 2025시즌은 17승 6패, 평균자책점 2.70으로 최고 성적을 거뒀습니다.하지만 올 시즌 메츠로 트레이드된 페랄타는 22경기에서 5승 9패, 평균자책점 4.99로 기대에 못 미쳤습니다.가을야구 진출이 확실시되는 탬파베이는 당초 트레이드 최대어로 꼽힌 태릭 스쿠벌(29) 영입에 눈독을 들였지만 '신 악의 제국' 로스앤젤레스 다저스에 빼앗겼습니다.그나마 최대어 대신 페랄타를 영입한 탬파베이는 선발진에 좀 더 힘을 쏟게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)