뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'스쿠벌 놓친' AL 1위 탬파베이, 올스타 투수 페랄타 영입

홍석준 기자
작성 2026.08.03 08:13 수정 2026.08.03 08:22 조회수
'스쿠벌 놓친' AL 1위 탬파베이, 올스타 투수 페랄타 영입
▲ 프레디 페랄타

미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그(AL)에서 1위를 달리는 탬파베이 레이스가 선발진을 보강했습니다.

MLB닷컴은 트레이드 마감일을 하루 앞둔 3일(한국시간) 탬파베이가 뉴욕 메츠에 마이너리그 선수 3명을 보내는 조건으로 우완투수 프레디 페랄타(30)를 데려왔다고 밝혔습니다.

페랄타는 두 차례나 내셔널리그(NL) 올스타에 뽑힌 정상급 투수입니다.

2018년 밀워키 브루어스에서 데뷔한 페랄타는 통산 75승 51패, 평균자책점 3.74를 기록했습니다.

특히 2025시즌은 17승 6패, 평균자책점 2.70으로 최고 성적을 거뒀습니다.

하지만 올 시즌 메츠로 트레이드된 페랄타는 22경기에서 5승 9패, 평균자책점 4.99로 기대에 못 미쳤습니다.

가을야구 진출이 확실시되는 탬파베이는 당초 트레이드 최대어로 꼽힌 태릭 스쿠벌(29) 영입에 눈독을 들였지만 '신 악의 제국' 로스앤젤레스 다저스에 빼앗겼습니다.

그나마 최대어 대신 페랄타를 영입한 탬파베이는 선발진에 좀 더 힘을 쏟게 됐습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지