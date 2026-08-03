인버터? 정속형?…에어컨 전기료 아끼려면

<앵커>



더운 날씨에 에어컨 마음껏 틀고 싶어도 요금 걱정이 앞서는 분들 많죠.



냉방비 조금이라도 더 줄일 수 있는 방법, 권란 기자가 전해드립니다.



<기자>



에어컨은 여름 필수품이지만 전기요금 걱정도 뒤따릅니다.



[심영분/서울 방화동 : 말도 못 하죠, 아침부터 더워서…(에어컨은) 아무래도 전기요금 덜 나오는 걸로 생각해서 구매했고요.]



다만 에어컨을 잘 작동하면 요금 폭탄을 피할 수 있습니다.



우선 종류별로 인버터형 에어컨은 희망온도에 도달하면 저전력 운전으로 전환하기 때문에 같은 온도를 유지한 채 켜두는 게 효율적입니다.



반면 구형 정속형은 설정온도에 도달해도 실외기가 반복적으로 작동하는 만큼 2시간쯤 사용한 뒤 잠시 꺼두면 절전에 도움됩니다.



인버터형 에어컨의 경우, 90분 이내로 집을 비울 때는 계속 켜두는 편이 유리합니다.



실험에서 30분 동안 에어컨을 껐다가 다시 켰을 때는 5%, 60분일 때는 2% 전력 소비량이 늘었는데, 90분일 때는 오히려 1% 전력 소비가 줄었습니다.



창문은 물론 쓰지 않는 방의 방문도 닫아야 합니다.



거실 전용면적 43㎡ 주택에서 에어컨을 켰을 때 방문을 1개 닫으면 35%, 2개 닫으면 46% 전력량이 줄었습니다.



설정온도는 26도가 가장 적정합니다.



24도에서 25도로 1도 높이면 13%, 26도로 2도 올리면 22%나 전기를 아낄 수 있습니다.



필터 청소도 필수입니다.



[이경주/삼성전자 HVAC제품기획그룹 파트장 : 필터를 청소하지 않을 경우, 평균적으로 소비 전력이 3~5% 정도 증가합니다.]



전력 소비를 줄이면 전기요금을 돌려받을 수 있습니다.



직전 2년 동안 같은 달의 평균 전기 사용량보다 1%만 줄여도 캐시백이 지급됩니다.



[문아현/한국전력공사 수요효율처 차장 : 작년에는 166만 세대가 참여해서 총 337GWh의 전기를 절감했는데 이는 충주시 전체 가정이 1년 동안 사용할 수 있는 전력량입니다.]



한전은 전력 사용이 크게 늘 것으로 예상되면 카카오톡 메시지 등으로 경고하는 AI를 활용한 알리미 서비스도 시행하고 있습니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 강윤정·박천웅·서승현·서현중)