유해란, AIG 여자오픈 6위…'메이저 3연승' 불발

▲ 유해란의 AIG 여자오픈 최종 라운드 경기 모습

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유해란의 여자 골프 메이저 대회 3개 연속 우승 도전이 끝내 불발됐습니다.유해란은 2일(한국시간) 영국 잉글랜드 랭커셔주 리덤 세인트 앤스의 로열 리덤 앤드 세인트 앤스 골프 링크스(파71)에서 열린 시즌 마지막 5번째 메이저 대회 AIG 여자오픈(총상금 1천만 달러) 최종 4라운드에서 버디 3개와 보기 4개, 더블보기 하나를 묶어 3오버파 74타를 쳤습니다.최종 합계 1언더파 283타를 기록한 유해란은 공동 6위로 대회를 마쳤습니다.우승자 구와키 시호(일본·5언더파 279타)와는 4타 차였습니다.세계랭킹 3위인 유해란은 6월 말 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 지난달 12일 끝난 시즌 4번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십에서 연이어 우승을 차지하며 상승세 속에 이번 대회에서 '메이저 3연승'에 도전했습니다.여자 골프에서 한 해 메이저 대회 3승을 거둔 선수가 앞서 1950년 베이브 자하리아스, 1961년 미키 라이트, 1986년 팻 브래들리, 2013년 박인비까지 4명이고, 이 중 '3연승'을 기록한 선수는 자하리아스와 박인비뿐이라 유해란으로선 대기록의 주인공이 될 기회였습니다.이번 대회 1라운드 2위, 2라운드 선두를 달린 유해란은 3라운드 부진으로 선두 노예림(미국)에게 3타 뒤진 2위로 밀려났고, 최종 라운드에서 타수를 잃으며 우승에 닿지 못했습니다.유해란은 메이저 대회 성적이 가장 좋은 선수에게 주어지는 안니카 메이저 어워드도 이번 대회를 공동 4위(2언더파 282타)로 마친 넬리 코르다(미국)에게 내줬습니다.유해란과 코르다는 올해 앞서 열린 메이저 4개 대회에서 2승씩 나눠 가져 막판까지 안니카 메이저 어워드를 다퉜으나 마지막 대회에서 간발의 차로 코르다가 주인공이 됐습니다.선두에 3타 뒤진 2위로 4라운드를 시작한 유해란은 1번 홀(파3)에서 중거리 버디 퍼트가 들어가며 기분 좋게 출발했습니다.하지만 3번 홀(파4)에서 보기를 적어냈고, 5번 홀(파5)에서는 티샷을 벙커에 빠뜨린 뒤 3번째 샷을 그린에 올리고 2퍼트로 더블 보기를 써내 선두권에서 밀려났습니다.7번 홀(파5)에서 한 타를 만회했으나 11번 홀(파5)에서 티샷과 세 번째 샷이 연이어 벙커에 들어가며 다시 보기가 나오고 말았습니다.13번 홀(파4)에선 티샷이 다시 벙커에 빠졌으나 벙커샷을 그린에 잘 올리며 버디를 잡아낸 유해란은 선두와 격차를 두 타로 좁혔습니다.하지만 장기인 아이언샷이 날카롭게 발휘되지 못하며 이후 가까운 거리의 버디 기회가 좀처럼 찾아오지 않아 막판 추격전에 애를 먹었습니다.17번 홀(파4) 두 번째 샷이 그린 주변 벙커에 빠진 여파로 보기를 적어내며 선두와 3타 차로 벌어진 유해란은 마지막 18번 홀(파4)에서도 한 타를 잃고 아쉬움을 남긴 채 대회를 마쳤습니다.구와키는 마지막 날 한 타를 줄이며 에스터 헨젤라이트(독일)와 동타를 이룬 뒤 2차 연장전에서 승리하며 '깜짝 우승'을 차지했습니다.우승 상금은 150만 달러(약 21억 7천만 원)입니다.세계랭킹 46위인 구와키는 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 올해 2승을 포함해 통산 5승을 거둔 선숩니다.AIG 여자오픈에서는 지난해 야마시타 미유에 이어 2년 연속 일본 선수가 정상에 올랐습니다.단독 선두로 출발한 노예림이 전반 두 타를 잃으며 경쟁자들에게 추격을 허용한 가운데 우승 경쟁은 막판까지 안갯속이었습니다.챔피언조 두 조 앞에서 유해란과 함께 경기한 구와키는 13번 홀 버디로 공동 선두를 이루더니, 노예림이 12번 홀(파3) 보기에 그치며 단독 선두에 올랐습니다.챔피언조의 헨젤라이트가 15번 홀(파4)에서 버디를 솎아내며 공동 선두에 올랐다가 16번 홀(파4) 3퍼트 보기로 내려앉으며 구와키는 단독 선두로 먼저 경기를 마쳤습니다.하지만 헨젤라이트의 마지막 18번 홀 먼 거리 버디 퍼트가 들어가며 극적으로 연장전이 성사됐습니다.18번 홀에서 열린 첫 연장전에서 티샷이 그린 주변 긴 풀에 빠지며 위기를 맞았으나 세 번째 샷을 완벽하게 붙이면서 파를 지켜내 2차 연장전으로 끌고 간 구와키는 2차 연장전에서도 파를 기록해 보기에 그친 헨젤라이트를 따돌렸습니다.헨젤라이트는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 첫 승을 메이저 대회에서 장식할 기회를 간발의 차로 놓치며 준우승에 만족해야 했고, 단독 선두로 출발한 노예림은 3타를 잃어 3위(4언더파 280타)로 마쳤습니다.세계랭킹 1위 코르다는 이날 3타를 줄이며 공동 4위에 올라 2년 만에 안니카 메이저 어워드를 탈환했고, 세계 2위 지노 티띠꾼(태국)도 공동 4위에 이름을 올렸습니다.김효주가 최종 라운드에만 4언더파를 치며 임진희와 공동 16위(1오버파 285타)에 자리했고, 2024년 우승자 리디아 고(뉴질랜드)는 주수빈 등과 공동 20위(2오버파 286타)로 마쳤습니다.김세영은 공동 29위(4오버파 288타), 지난주 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에서 우승했던 신지은은 고진영, 양희영과 공동 47위(8오버파 292타)로 마무리했습니다.고교생 아마추어 양윤서는 공동 53위(9오버파 293타)에 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)