'양산 42.5도'…122년 관측 사상 첫 42도 돌파

<앵커>



경남 양산이 기상관측 이후 한국에서 가장 더운 날, 더운 지역으로 기록됐습니다. 최고기온이 42.5도를 기록했고 닷새째 40도 넘는 폭염이 계속되고 있습니다.



오늘(3일) 첫 소식, 박세용 기자입니다.



<기자>



어제 오후 1시 26분, 경남 양산의 기온이 42.5도를 기록했습니다.



우리나라가 1904년 기상관측을 시작한 지 122년 만에 처음으로 42도대 기온이 기록된 것입니다.



전국 97개 기후통계 관측 지점은 물론이고, 550여 곳에 달하는 자동 관측장비 기록까지 모두 합쳐도 가장 높은 기록입니다.



양산이 40도를 넘은 것은 벌써 닷새 연속입니다.



지난 장마 기간 유독 비가 오지 않았던 데다 폭염까지 덮치면서 대구에 물을 공급하는 경북 청도의 운문댐은 저수율이 27%대까지 떨어졌습니다.



가뭄 단계 가운데 가장 높은 '심각' 단계입니다.



41년 전 운문댐 건설로 수몰됐던 옛 버스길과 일제강점기 다리, 그리고 마을터까지 고스란히 모습을 드러냈습니다.



와지저수지를 비롯한 밀양 일대 저수지의 평균 저수율도 30%대까지 낮아졌습니다.



일부 저수지는 1%대, 사실상 말라 버렸습니다.



정부는 폭염 중앙재난안전대책본부를 2단계로 격상했습니다.



[윤호중/행정안전부 장관 : 이렇게 물이 마르면, 옆에서 다른 저수지의 물을 끌어다 쓰고, 이럴 만한 데도 별로 없는 모양이죠? (네, 전체 저수지가 지금 평균 (저수율이) 30%대이기 때문에…)]



온열질환자는 96명이 늘어 총 1천889명이 됐고, 숨진 사람은 14명입니다.



지난해 같은 기간과 비교하면 환자는 62% 수준인데, 사망자는 그보다 높은 74%에 달합니다.



(영상취재 : 김도윤 TBC, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 최재영)