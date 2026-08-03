1. 양산 42.5도…오늘부터 동풍에 수도권 폭염



경남 양산에서 기상 관측이 시작된 이후 최고 기온인 42.5도가 기록됐습니다. 오늘(3일)부터는 동쪽에서 부는 바람이 산맥을 넘어오면서, 서울 낮 최고 기온 37도, 전남 광주 39도 등 폭염이 서쪽 지역으로 옮겨올 예정입니다.



2. 귀국하자마자 부동산·증시 점검 회의



이재명 대통령이 오늘 순방에서 귀국한 직후 부동산과 증시 점검회의를 엽니다. 순방 기간 있었던 국내증시 급등락과 부동산 세제 개편 등을 점검하며 국정 복귀에 속도를 내려는 것으로 보입니다.



3. '부울경' 순회경선 정청래 1위…초반 초박빙



민주당 전당대회 부산·울산·경남 순회 경선에서 정청래 후보가 1위, 김민석 후보가 2위를 차지했습니다. 선거 초반 누적 득표율은 정 후보 45.51%, 김 후보 44.52%고 1·2위 후보 격차는 1%p 정도입니다.



4. '세우타 사태' 사망자 72명…EU 긴급회의 소집



아프리카 모로코에서 스페인령 세우타로 이주민 수만 명이 넘어오는 과정에서 숨진 사람이 72명으로 늘었습니다. 유럽연합은 현지시간 4일 긴급회의를 소집했습니다.