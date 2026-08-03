소로스도 지갑 닫았다…미 민주당, 중간선거 자금난에 '비상'

▲ '헤지펀드 대부' 조지 소로스

미국 민주당이 11월 중간선거를 앞두고 저조한 선거자금 모금 실적에 어려움을 겪고 있습니다.민주당은 공화당을 이끄는 도널드 트럼프 대통령의 지지율 하락을 틈타 연방 상·하원 다수당 탈환을 벼르지만, 당의 선거 활동에 쓸 돈이 부족한 것입니다.월스트리트저널(WSJ)은 민주당 전국위원회(DNC)가 선거자금으로 1천630만 달러를 확보한 것으로 나타났다고 2일(현지시간) 보도했습니다.이는 공화당 전국위원회(RNC)의 1억 2천850만 달러와 비교해 약 12%에 불과한 규모입니다.민주당은 상원 선거위원회(4천100만 달러)와 하원 선거위원회(7천900만 달러) 모금액에서도 공화당(상원 5천590만 달러, 하원 9천270만 달러)에 밀립니다.중앙당의 전국적인 선거 활동 자금과 마찬가지로, 당 또는 후보의 광고 등을 지원하는 슈퍼팩의 모금 실적 역시 민주당이 공화당에 열세입니다.공화당의 대표적 슈퍼팩이자 트럼프 대통령 지지단체인 마가(MAGA Inc)는 4억 60만 달러, 공화당 상원리더십 펀드는 2억 3천860만 달러, 공화당 하원리더십 펀드는 1억 4천180만 달러를 모금했습니다.반면, 민주당의 주요 슈퍼팩인 상원다수당 팩(PAC)은 1억 2천650만 달러, 하원다수당 팩은 8천990만 달러로 나타났습니다.이같은 상황은 '헤지펀드의 대부'로 불리는 조지 소로스 같은 전통적인 민주당 지지 인사들이 이번 선거를 앞두고 지갑을 열지 않는 데서 비롯됐습니다.소로스와 그의 아들 알렉스는 2018년 중간선거 기간 DNC에 40만 달러 이상 기부했고, 2022년 중간선거 기간에는 기부액이 100만 달러를 넘었습니다.올해는 현재까지 기부액이 0달러입니다.소로스 부자뿐 아니라 링크드인 공동창업자인 리드 호프만 등 다른 거액 기부자들도 올해 민주당 중앙당 기구에 기부를 꺼리고 있습니다.한 민주당 전략가는 기부자들 사이에서 DNC가 '기부하지 말라'(Do Not Contribute)의 약자라는 농담이 회자할 정도라고 WSJ에 전했습니다.민주당은 상원까지는 아니더라도 하원 다수당 확보에는 문제가 없을 것이라고 보지만, 전국적인 선거운동 기획·운영과 TV·인터넷 광고 등에 쏟아부을 '실탄'이 부족한 현 상황이 지속되면 하원 승리마저 낙관할 수 없는 처지입니다.민주당 중앙당의 자금난은 주요 경합지에서 인기몰이하는 민주당 개별 후보가 공화당 경쟁자보다 모금액에서 앞서는 것과 상반됩니다.텍사스주 상원 선거에서 민주당 제임스 탈라리코 후보(5천540만 달러)가 공화당 켄 팩스턴 후보(390만 달러)를 크게 앞서는 게 대표적입니다.조지아주에서도 민주당 존 오소프 후보(3천400만 달러)가 공화당 마이크 콜린스 후보(320만 달러)보다 10배 넘게 모금했습니다.오하이오, 노스캐롤라이나, 알래스카, 미시간, 뉴햄프셔 등 다른 상원의원 경합지에서도 민주당 후보의 모금액이 공화당 후보보다 많습니다.결국 기부자들이 민주당 중앙당을 통한 간접적 지원보다 개별 후보에 대한 직접적 지원을 선호하는 경향이 두드러진 셈인데, 이는 민주당 지도부와 중앙당 조직에 대한 불신을 반영한다고 WSJ은 짚었습니다.그러면서 DNC에는 기부하지 않은 채 탈라리코 후보를 지지하는 슈퍼팩에는 기부한 호프만의 사례를 들었습니다.2024년 대선에서 카멀라 해리스 후보에 대한 기부금 사용 내역에 대한 지지자들의 불만, 민주당 진영 내 반(反)유대주의에 대한 유대계 큰손들의 반감, 당내 민주사회주의 세력에 대한 거부감 등도 원인일 수 있다고 지목됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)