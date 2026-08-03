뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"사진 찍고 싶어 할 줄 알았다"…산 정상에 방치된 욕조?

고희경 기자
작성 2026.08.03 08:09 수정 2026.08.03 08:11 조회수
PIP 닫기
기록에 도전하는 것도 좋지만 경솔한 행동은 후폭풍을 부르기 마련이죠.

한 영국인 남성의 얘기부터 만나보시죠.

가파른 산길을 오르는 남성의 등에 커다란 욕조 하나가 들려 있습니다.

영국의 한 인플루언서가 '세계에서 가장 높은 곳의 욕조' 기록에 도전하기 위해 웨일스 남부 지역의 최고봉인 펜이팬 정상으로 직접 욕조를 옮긴 것인데요.

거친 바람과 험난한 오르막길을 지나 마침내 높이 886m, 정상에 도착했지만 문제는 그 이후에 터졌습니다.

욕조에 물을 채워 실제로 목욕하는 모습을 촬영한 뒤 욕조를 그대로 정상에 남겨둔 것입니다.

아름다운 자연경관을 훼손하고 산에 불필요한 물건을 방치했다는 비난이 이어졌는데요.

남성은 사람들이 사진을 찍고 싶어 할 것 같아 잠시 남겨둔 것이라며 자연보호의 중요성을 깨달았다고 사과했습니다.

(화면출처 : 인스타그램 @_tom_christopher)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지