"이재용·최태원 모두 방 나갔다" 개미들 보고 놀란 사진

최근 증시가 크게 흔들리고 있죠. '하이닉스 전래동화'라는 게 나와서 화제가 되고 있다는데, 어떤 내용인가요?



네, 해당 동화는 "하이닉스가 최고가를 찍었을 때 모두 시간을 되돌리고 싶어했다"라고 시작합니다.



주가가 오를 때는 "그때 사둘걸", "시간을 되돌리고 싶다"고 말하던 사람들이 막상 신이 소원을 들어줘서 하이닉스 주가를 1년 전 가격으로 되돌려 놓자 오히려 불안해했다는 내용인데요.



급등장에서는 나만 뒤처질까 두려운 '포모(FOMO)'에 휩싸이고, 급락장이 오면 공포에 매도하는 투자자들의 심리를 재치 있게 풍자했다는 평가를 받고 있습니다.



삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 총수가 모인 단체 대화방을 패러디한 이미지도 화제를 모으고 있습니다.



한 투자자가 "형님들, 지금 그냥 조정인가요?"라고 묻자 총수들이 아무 말 없이 차례로 대화방을 나가는 모습인데요.



최근 대형주의 동반 급락 속에 누구도 쉽게 시장을 낙관하지 못하는 분위기를 재치 있게 담아내 투자자들의 공감을 얻었습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)