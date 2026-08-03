뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

초등생부터 2030까지 핫한데…"잘못 만졌다가 날벼락"

이강 기자
작성 2026.08.03 08:47 조회수
PIP 닫기
'말랑이, 안전도 물렁'

요즘 촉감 완구 말랑이가 유행이잖아요.

인기만큼 안전 우려도 커지고 있는데, 정작 기준이 다소 물렁하다는 소식입니다.

말랑이, 요즘 제 주변 친구들 다 가지고 다니더라고요.

말랑말랑한 촉감으로 스트레스가 풀린다는데요.

요즘 초등학생부터 20·30대 사이에서 관심이 참 높습니다.

그런데요, 문제는 이 인기만큼 안전은 못 따라가고 있다는 것입니다.

어린이 완구라면 원래 KC 인증이 필수거든요.

그런데 '14세 이상용'이라는 문구 하나가 적혀 있으면 그 절차를 건너뛸 수 있다고 합니다.

그러다 보니 아이가 만지고 나서 알레르기가 올라왔다는 후기 역시도 심심치 않게 볼 수가 있습니다.

이 말랑이, 만지고 나서 피부를 만지거나 손을 입에 대는 경우도 있잖아요.

구매하실 때 여러분 조금 더 신경 써보시면 어떨까요.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지