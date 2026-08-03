뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"사람 몰린 틈에 속수무책으로 당했다"…잇단 피해 결국

이강 기자
작성 2026.08.03 07:53 조회수
PIP 닫기
한강 수영장이 헌팅포차?

무더위가 이어지고 있잖아요. 이런 가운데 한강 수영장이 요즘 도심 속 피서지로 떠오르고 있습니다.

지난 6월 19일 개장을 했죠. 그리고 지난달 31일까지 한강 수영장과 물놀이장을 찾은 이용객이 30만 명을 넘을 만큼 인기입니다.

특히 야간 운영시간인 오후 6시부터 밤 10시 사이에 이용객이 집중됐습니다.

요즘 SNS에서 야간 DJ 파티 등이 입소문을 타면서 '가성비 워터밤'이라는 별칭까지 붙었습니다.

다만 모두가 긍정적인 경험만 한 것은 아닙니다.

온라인에서는 야간 시간대 밀집한 인파를 이용한 신체 접촉과 성추행 피해를 호소하는 글도 이어지고 있고요.

금연·금주구역에서 흡연하거나 술을 마시는 이용객도 늘었다고 전해집니다.

서울시는 불법촬영 예방 현수막 설치와 경찰 합동점검 등 안전 관리와 범죄 예방 활동을 강화하겠다고 밝힌 상황입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지