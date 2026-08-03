'미우새' 임수향, "시스템 뒤늦게 알아서 '신기생뎐' 재방료 못 받아"

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임수향이 미우새 중 이상형을 골랐다.2일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 임수향이 스페셜 MC로 등장했다.이날 방송에서 신동엽은 임수향에 대해 너무 안타깝다며 말문을 열었다. 그는 "신기생뎐이 15년간 재방을 수도 없이 했는데 재방료를 받아본 적 없다고 하더라. 어떻게 된 거냐?"라고 물었다.이어 신동엽은 "설마 신청을 안 했었냐"라고 물었고 임수향은 그렇다고 답해 모두를 놀라게 했다. 이에 임수향은 "정말 재방을 매년 되게 많이 한다. 그래서 지금까지도 어린 친구분들이 봤다고 이야기를 할 정도로 자주 한다. 그런데 너무 늦게 그 시스템을 알게 된 거다. 나중에는 협회에서 나를 찾았다. 왜 가입을 안 하냐, 돈이 이 만큼 쌓여있다면서"라고 했다.이어 임수향은 "드라마 '아이리스' 방송 후에 들었는데 그 전 거는 못 받는다고 하더라"라고 말해 모두의 안타까움을 자아냈다.그리고 이날 임수향은 자신의 이상형에 가장 가까운 미우새로 김희철을 꼽았다. 그는 "김희철, 허경환, 윤현민, 최진혁, 개인적으로 다 잘 아는 오빠분들이다. 그래도 제일 친한 희철 오빠를 고르겠다. 오빠랑은 스캔들이 안 난다"라며 김희철을 선택한 진짜 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)