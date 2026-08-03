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'미우새' 임수향, "시스템 뒤늦게 알아서 '신기생뎐' 재방료 못 받아"

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작성 2026.08.03 08:47 조회수
미우새 (사진=게티이미지코리아)
임수향이 미우새 중 이상형을 골랐다.

2일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 임수향이 스페셜 MC로 등장했다.

이날 방송에서 신동엽은 임수향에 대해 너무 안타깝다며 말문을 열었다. 그는 "신기생뎐이 15년간 재방을 수도 없이 했는데 재방료를 받아본 적 없다고 하더라. 어떻게 된 거냐?"라고 물었다.

이어 신동엽은 "설마 신청을 안 했었냐"라고 물었고 임수향은 그렇다고 답해 모두를 놀라게 했다. 이에 임수향은 "정말 재방을 매년 되게 많이 한다. 그래서 지금까지도 어린 친구분들이 봤다고 이야기를 할 정도로 자주 한다. 그런데 너무 늦게 그 시스템을 알게 된 거다. 나중에는 협회에서 나를 찾았다. 왜 가입을 안 하냐, 돈이 이 만큼 쌓여있다면서"라고 했다.

이어 임수향은 "드라마 '아이리스' 방송 후에 들었는데 그 전 거는 못 받는다고 하더라"라고 말해 모두의 안타까움을 자아냈다.

그리고 이날 임수향은 자신의 이상형에 가장 가까운 미우새로 김희철을 꼽았다. 그는 "김희철, 허경환, 윤현민, 최진혁, 개인적으로 다 잘 아는 오빠분들이다. 그래도 제일 친한 희철 오빠를 고르겠다. 오빠랑은 스캔들이 안 난다"라며 김희철을 선택한 진짜 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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