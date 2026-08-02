이 대통령 "한국과 독일, 많이 닮아…전쟁·분단 딛고 일어서"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 화동과 인사하고 있다.

이재명 대통령이 미국·남미 순방을 마치고 귀국하는 길에 독일 프랑크푸르트에 들러 동포들을 만났습니다.이 대통령은 프랑크푸르트의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 "대한민국과 독일은 많이 닮았다. 두 나라 모두 전쟁과 분단의 아픔을 딛고 일어섰다"며 "독일은 라인강의 기적으로, 대한민국은 한강의 기적으로 세계를 놀라게 했다"고 말했습니다.이어 "올해는 1966년 간호사 선배들이 프랑크푸르트 공항에 첫발을 내디딘 지 꼭 60년이 되는 해"라며 "파독 1세대는 독일 사회에 한국인의 성실함과 책임감을 알렸고 대한민국이라는 나라에 대한 신뢰를 만들고 굳건하게 다져줬다"고 돌아봤습니다.이 대통령은 "세계적 대기업부터 강소 중견기업, 소상공인에 이르기까지 우리 기업들은 유럽 시장의 중심에서 대한민국의 경쟁력을 증명해나가고 있다"고 평가했습니다.아울러 "기업의 진정한 경쟁력은 현지 사회에서 두터운 신뢰를 얻을 때 비로소 완성된다. 현지에서 신뢰를 함께 쌓고 계신 동포 여러분이야말로 대한민국 경쟁력의 핵심"이라고 강조했습니다.이 대통령은 "올해 초부터 민원 전수조사를 했는데 독일에서 42개 정도의 민원이 접수됐다고 보고받았다"며 "세계 어디에 계시든 정부가 내 이야기를 듣고 고민하고 움직인다는 믿음을 가질 수 있도록 촘촘하고 세심하게 살피겠다"고 약속했습니다.간담회를 시작하면서 이 대통령이 "이례적인 간담회인데, 남미에 갔다가 어딘가에서 급유하고 가야 하는데 그냥 지나가기가 뭐해서…"라고 하자 좌중에서 웃음이 터지기도 했습니다.그러자 이 대통령은 웃으며 "가장 꼭, 그리고 빨리 만나야 할 지역이 어딘가 했더니 프랑크푸르트가 낙찰된 것 같다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)