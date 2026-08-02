이 대통령 "한국과 독일, 많이 닮아…전쟁·분단 딛고 일어서"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 화동과 인사하고 있다.
이재명 대통령이 미국·남미 순방을 마치고 귀국하는 길에 독일 프랑크푸르트에 들러 동포들을 만났습니다.
이 대통령은 프랑크푸르트의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 "대한민국과 독일은 많이 닮았다. 두 나라 모두 전쟁과 분단의 아픔을 딛고 일어섰다"며 "독일은 라인강의 기적으로, 대한민국은 한강의 기적으로 세계를 놀라게 했다"고 말했습니다.
이어 "올해는 1966년 간호사 선배들이 프랑크푸르트 공항에 첫발을 내디딘 지 꼭 60년이 되는 해"라며 "파독 1세대는 독일 사회에 한국인의 성실함과 책임감을 알렸고 대한민국이라는 나라에 대한 신뢰를 만들고 굳건하게 다져줬다"고 돌아봤습니다.
이 대통령은 "세계적 대기업부터 강소 중견기업, 소상공인에 이르기까지 우리 기업들은 유럽 시장의 중심에서 대한민국의 경쟁력을 증명해나가고 있다"고 평가했습니다.
아울러 "기업의 진정한 경쟁력은 현지 사회에서 두터운 신뢰를 얻을 때 비로소 완성된다. 현지에서 신뢰를 함께 쌓고 계신 동포 여러분이야말로 대한민국 경쟁력의 핵심"이라고 강조했습니다.
이 대통령은 "올해 초부터 민원 전수조사를 했는데 독일에서 42개 정도의 민원이 접수됐다고 보고받았다"며 "세계 어디에 계시든 정부가 내 이야기를 듣고 고민하고 움직인다는 믿음을 가질 수 있도록 촘촘하고 세심하게 살피겠다"고 약속했습니다.
간담회를 시작하면서 이 대통령이 "이례적인 간담회인데, 남미에 갔다가 어딘가에서 급유하고 가야 하는데 그냥 지나가기가 뭐해서…"라고 하자 좌중에서 웃음이 터지기도 했습니다.
그러자 이 대통령은 웃으며 "가장 꼭, 그리고 빨리 만나야 할 지역이 어딘가 했더니 프랑크푸르트가 낙찰된 것 같다"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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