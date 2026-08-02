국내 여자 골프에서 이다연 선수가 11개월 만에 '아홉 수'를 끊고 통산 10승을 달성했습니다.
트리플 보기로 위기에 몰렸다가 샷 이글로 반등에 성공해 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.
이다연 선수, 공동 선두로 맞이한 파4 5번 홀에서 두 번째 샷이 OB가 되면서 트리플 보기를 기록했습니다.
하지만 파4 9번 홀에서 123미터 거리에서 친 세컨 샷이 그대로 홀컵에 빨려 들며 짜릿한 샷 이글로 반등에 성공했습니다.
15, 17번 홀 버디로 선두 김수지를 한 타 차로 추격한 이다연은, 마지막 파4 18번 홀에서 두 번째 샷을 핀 2.6미터에 붙이며 버디를 잡아 보기에 그친 김수지를 꺾고 대역전극을 완성했습니다.
숱한 부상을 이겨내 '오뚝이'라는 별명을 가진 이다연 선수, 이번에도 오뚝이처럼 위기에서 일어나 11개월 만에 정상에 오르며 통산 10승을 달성했습니다.
'샷 이글'로 만든 대역전극…이다연, 통산 10승
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