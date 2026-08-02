민주당 부울경 순회 경선서 정청래 1위…득표율 46.6%

<앵커>



민주당 새 지도부 선출을 위한 순회 경선 둘째날입니다. 부산, 울산, 경남권 권리당원 투표 결과 정청래 후보가 1위로 발표됐습니다. 현장으로 가보겠습니다.



박예린 기자, 당 대표 후보 투표 결과부터 전해주시죠.



<기자>



저는 지금 민주당의 두 번째 권역별 순회 경선 결과가 발표된 창원대학교에 나와 있습니다.



부산, 울산, 경남권 권리당원 투표 결과 당 대표 후보 가운데 1위는 득표율 46.6%의 정청래 후보였고 2위는 김민석 후보로 득표율 43.8%였습니다.



송영길 후보는 9.5%로 3위로 집계됐습니다.



어제(1일) 충청권 권리당원 투표에서는 김 후보가 정 후보에 불과 303표 차이로 앞섰는데요.



일단 오늘 부울경 투표 결과와 단순 합산을 해보면 정 후보 합계 득표율 45.5%, 김 후보 합계 득표율 44.5%로 약 1,200여 표 차이로 정 후보가 김 후보에 앞선 것으로 나타났습니다.



여기에 영남권 투표는 전당대회 마지막 날 5% 가중치를 두기 때문에 표 차이가 좀 더 커질 수 있습니다.



<앵커>



후보들 오늘 연설 분위기는 좀 어땠습니까?



<기자>



오늘 합동 연설에서 당 대표 후보들은 신천지 개입 의혹, 지방선거 책임론 등을 언급했는데 당 윤리위 제소까지 거론하며 설전을 벌였습니다.



직접 들어보겠습니다.



[송영길/민주당 당대표 후보 : 이재명 정부를 공격하는 사람을 방어해야 되지 않겠습니까? 유시민 작가의 이런 저주에 대해서 부처의 눈으로 바라보면서 왜 동료 후보들은 공격합니까?]



[정청래/민주당 당대표 후보 : (신천지 의혹으로) 위헌 정당의 위험에 빠뜨린 김민석 후보는 제가 당 대표가 되면 반드시 윤리위에 제소해서 심판받도록 하겠습니다.]



[김민석/민주당 당대표 후보 : 잘못된 계파 행위를 한 사람들, 상대 후보가 연설하는데 잘못된 비난과 선동을 한 사람들 윤리위의 심판을 받게 하겠습니다.]



<앵커>



최고위원 선거도 관심이 많은데 결과 전해주시죠.



<기자>



최고위원은 후보 8명 가운데 5위까지 뽑히는데요.



오늘 부산, 울산, 경남 권리당원 투표 결과를 보면 5위까지 순위가 최민희, 박선원, 한민수, 서미화, 김용 후보로 나타났는데 어제 충청권 투표 결과와 순위가 같습니다.



이 가운데 최민희, 한민수 후보는 이른바 친청.



박선원, 서미화, 김용 후보는 친명으로 분류됩니다.



다만 호남과 수도권 등 다른 권역 경선이 남아 있고 당 대표 선출에 반영되는 대의원 투표와 여론조사 결과도 마지막에 합산되는 만큼 아직은 변수가 많은 상황입니다.



(현장진행 : 주용진, 영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 이승진)