뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 더위, 이제 수도권으로…"기온 상승에 최적 조건"

박하정 기자
작성 2026.08.02 20:06 조회수
PIP 닫기
<앵커>

기상 관측 역사상 최고 기온, 42.5도가 경남 양산에서 기록된 데는 이유가 있습니다. 지형적 특징과 바람, 햇빛의 양까지 기온을 치솟게 만드는 요인들이 한꺼번에 겹쳤다는 분석입니다. 내일(3일)부터는 이 폭염의 중심이 수도권을 포함한 서쪽 지역으로 옮겨갑니다.

이어서 박하정 기자입니다.

<기자>

경남 양산은 지난달 30일 40.3도를 기록한 뒤 오늘까지 사흘 연속 최고 기온 기록을 갈아치웠습니다.

가장 큰 영향을 미친 건 이중 고기압입니다.

아래층엔 덥고 습한 북태평양 고기압이 머물고 있고, 장마철이 끝난 뒤엔 위쪽에 티베트 고기압까지 들어와 두 겹의 이불처럼 한반도를 덮고 있습니다.

또 고온다습한 서풍이 '영남 알프스'로 불리는 높은 산을 넘으면서 고온건조해지는 푄 현상을 일으켰는데, 양산은 가지산, 신불산 등 높은 산들로 둘러싸여 있는 지형적 특징 때문에, 이 열기가 빠져나가지도 않고 있는 겁니다.

여기다 지난 장마철에 비가 적게 내려 토양 수분은 26%에 불과한 데다 맑은 날씨가 이어지면서 일사량은 평년의 135%에 달했는데, 이런 모든 조건이 극한 폭염을 만드는 최악의 결과를 낳았다는 평가입니다.

[이원길/기상청 통보관 : 맑은 날씨로 동쪽 중심으로 가열이 지속되었고 열 축적이 가속화되는 지형 요인이 더해져 연속적인 기온 극값을 경신하고 (있는 것으로 분석됩니다.)]

서울 등 수도권 일대의 폭염도 심해지고 있습니다.

오늘 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염 경보가 발령됐습니다.

[유민서 : 온도를 보고 나왔는데도 체감온도는 10도는 더 높은 것 같아요.]

서울 지역 열대야는 14일째입니다.

[진시원 : (새벽) 1시가 넘었는데도 땀이 나고 장난 아니에요. 실외기 앞에 있는 듯한 느낌이었거든요.]

지금까지 영남 지역을 달궜던 서풍은 내일부터 동풍으로 바뀌면서 폭염의 중심이 서쪽 지역으로 이동할 전망인데, 서울과 대전의 낮 최고 기온은 37도, 광주는 39도로 예보됐습니다.

(영상취재 : 김학모·김승태, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 김예지·장성범)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
박하정 기자 사진
박하정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지