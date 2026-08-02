[단독] 서울 성동구서 외국인 여성에 흉기 휘둘러…40대 남성 긴급체포

인적이 드문 새벽 시간대 서울 도심에서 외국인 여성에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의를 받는 40대 남성이 경찰에 붙잡힌 것으로 확인됐습니다.



SBS 취재를 종합하면, 오늘(2일) 새벽 1시쯤 서울 성동구 상왕십리역 근처에서 50대 외국인 여성이 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐습니다.



목 부위 등을 다친 여성은 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받은 걸로 전해졌습니다.



가해 남성은 범행 직후 달아났는데, 추격에 나선 경찰은 오늘 오후 서울 모처에서 40대 남성 A 씨를 살인 미수 혐의로 긴급 체포했습니다.



경찰 조사 결과, A 씨는 피해 여성과 일면식도 없는 사이인 것으로 파악됐습니다.



경찰 관계자는 "사건 발생 직후 가용 인력을 총동원해 CCTV 동선 추적 등에 나선 결과 신속하게 용의자를 검거할 수 있었다"라고 밝혔습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사하고 구속영장을 신청할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)