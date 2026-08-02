뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

최하위 키움, 9위 SSG 제압…데이비슨·김웅빈 홈런포

편광현 기자
작성 2026.08.02 17:40 조회수
최하위 키움, 9위 SSG 제압…데이비슨·김웅빈 홈런포
▲ 키움 김웅빈

키움 히어로즈가 홈런 두 방을 앞세워 SSG 랜더스를 제압했습니다.

키움은 오늘(2일) 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG와 홈 경기에서 맷 데이비슨과 김웅빈의 홈런포에 힘입어 5-3으로 승리했습니다.

전날 패배를 되갚은 10위 키움은 9위 SSG와 승차를 1.5게임 차로 좁혔습니다.

출발은 SSG가 좋았습니다.

SSG는 1회초 선두타자 정준재가 볼넷, 박성한은 우전 안타로 무사 1, 3루를 만든 뒤 김재환이 희생플라이를 날려 선취점을 뽑았습니다.

키움은 3회말 2사 만루에서 안치홍이 밀어내기 볼넷을 골라 1-1을 만든 뒤 김웅빈이 2타점 좌전안타를 날려 3-1로 뒤집었습니다.

SSG는 5회초 2사 만루에서 한유섬이 볼넷을 얻어 1점을 만회한 뒤 6회초 박성한의 적시타로 1점을 추가해 3-3 동점을 만들었습니다.

알 수 없던 승부는 7회말에 갈렸습니다.

맷 데이비슨

키움은 선두타자 데이비슨이 SSG 네 번째 투수 노경은을 상대로 좌측 펜스를 넘어가는 솔로홈런을 날려 4-3으로 앞섰습니다.

1사 후에는 김웅빈이 우월 솔로홈런을 쏘아 올려 2점 차이로 달아났습니다.

승기를 잡은 키움은 8회초 원종현, 9회초에는 가나쿠보 유토가 등판해 팀 승리를 지켰습니다.

김웅빈은 2타수 2안타 2볼넷 3타점으로 공격을 이끌었습니다.

SSG 선발 페드로 아빌라는 4회까지 삼진 8개를 뽑았으나 6안타와 볼넷 4개로 3실점 한 뒤 강판당했습니다.

키움 선발 전준표는 4⅔이닝 동안 4안타 4볼넷 4탈삼진으로 2실점 하고 내려갔습니다.

(사진=키움 히어로즈 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지