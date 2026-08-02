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여자배구 현대건설·흥국생명, 한중일 슈퍼매치 전패 마감

편광현 기자
작성 2026.08.02 17:37 조회수
여자배구 현대건설·흥국생명, 한중일 슈퍼매치 전패 마감
▲ 현대건설 선수들

여자 프로배구 현대건설이 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치를 2전 전패로 마쳤습니다.

현대건설은 오늘(2일) 제주 한라체육관에서 열린 대회 둘째 날 경기에서 일본 대표 오사카 마블러스에 세트 점수 0-3(20-25 17-25 26-28)으로 졌습니다.

전날 중국 대표 상하이 브라이트 유베스트에도 0-3으로 패한 현대건설은 두 경기에서 한 세트도 따내지 못했습니다.

반면 전날 흥국생명을 3-0으로 꺾은 오사카는 2전 전승을 거뒀습니다.

오사카의 하야시 고토나와 후루카와 아이리는 나란히 16점을 올리며 승리를 이끌었습니다.

특히 하야시는 공격 성공률 59.26%를 기록하고 범실은 3개에 그치는 높은 효율을 보였습니다.

현대건설에서는 이채영이 블로킹 3개를 포함해 양 팀 최다인 17점을 올리며 분전했습니다.

현대건설은 1세트 초반 3-8로 끌려간 뒤 강서우의 서브 에이스와 배유나의 블로킹을 앞세워 12-14까지 추격했지만, 20-24에서 후루카와 아이리에게 퀵오픈을 허용하며 첫 세트를 내줬습니다.

2세트에서는 9-7로 앞선 상황에서 내리 8점을 내주며 흐름을 빼앗겼고, 이후 흐름을 되찾지 못한 채 17-25로 두 번째 세트마저 내줬습니다.

마지막 3세트 12-15에서 구솔의 블로킹 2개와 이채영의 3득점 등으로 6연속 득점해 18-15로 역전했습니다.

그러나 20-20 동점을 허용한 뒤 듀스 접전 끝에 26-26에서 후루카와와 하야시에게 연속 퀵오픈을 내줘 26-28로 패했습니다.

흥국생명 선수들

이어 열린 경기에선 흥국생명이 상하이에 0-3(17-25 19-25 18-25)으로 졌습니다.

이로써 흥국생명은 2전 2패로, 상하이는 2전 2승으로 대회를 마감했습니다.

상하이의 왕인디는 양 팀 선수 중 가장 많은 13점을 올렸습니다.

흥국생명 문지윤은 11점을 뽑아냈지만 성공률은 28.13%로 낮았습니다.

흥국생명은 1세트에서 13-17에서 변지수와 표승주의 연속 블로킹 등을 묶어 17-19까지 추격했지만 6연속 실점해 17-25로 패했습니다.

2세트에선 9-8로 앞서다가 3점을 연달아 내줘 9-12로 역전당했고, 10-12에서 다시 4연속 실점한 뒤 격차를 좁히지 못해 19-25로 졌습니다.

일찌감치 뒤처졌던 3세트에선 15-24 때 18-24까지 추격했지만 문지윤의 백어택이 막히며 졌습니다.

(사진=KBSN 제공, 연합뉴스)
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