김민재 앞세운 뮌헨, K리그 제주와 친선전 위해 입국

▲ 오는 4일 예정된 '아우디 풋볼 써밋 2026 제주SK FC vs FC 바이에른 뮌헨' 친선경기를 앞두고 2일 오후 FC 바이에른 뮌헨 김민재가 제주국제공항을 통해 입국하고 있다.

프로축구 K리그1 제주SK FC와 모레(4일) 아우디 풋볼 서밋 2026을 펼치는 독일 분데스리가 '명문' 바이에른 뮌헨이 제주도에 도착했습니다.뮌헨 선수단은 오늘(2일) 오후 제주국제공항을 통해 전세기로 입국했습니다.뮌헨이 한국을 방문한 것은 2024년 8월 3일 서울월드컵경기장에서 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)와 펼친 친선전 이후 두 번째입니다.이날 제주국제공항에는 입국 시간에 맞춰 500여명의 팬이 모여들어 유니폼과 사인지를 들고 선수들을 기다렸습니다.뱅상 콩파니 감독을 앞세운 뮌헨 선수단에선 이번 제주SK와 친선전을 위해 한국 축구 대표팀 수비수 김민재를 포함해 골키퍼 마누엘 노이어, 일본 출신 수비수 이토 히로키, 미드필더 요주아 키미히, 공격수 루이스 디아스 등 26명이 제주 땅을 밟았습니다.해리 케인, 마이클 올리세 등 2026 북중미 월드컵 때 8강을 통과한 국가 소속 선수들은 이번 투어에 참가하지 않아 아쉬움을 남겼습니다.이날 제주에 도착한 선수들은 입국장부터 팬들의 사인 공세에 적극적으로 호응해 공항을 찾은 팬들을 기쁘게 했습니다.노이어는 자기 유니폼을 들고 온 팬들에게 사인과 더불어 사진 촬영도 마다하지 않았고, 김민재 역시 팬들에게 일일이 사인을 해주며 팬들의 응원에 보답했습니다.뮌헨 선수들은 오늘 저녁 비공개 훈련을 통해 제주도 환경 적응에 나서고, 3일에는 기자회견과 오픈 트레이닝으로 취재단과 팬들을 현장에서 만납니다.제주SK와 뮌헨의 아우디 풋볼 서밋 2026은 모레 밤 8시 제주월드컵경기장에서 펼쳐집니다.(사진=연합뉴스)