여자 골프 이다연, KLPGA 오로라월드 역전극으로 10번째 우승

▲ 샷 날리는 이다연

'오뚝이' 이다연이 폭염을 뚫고 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 오로라월드 챔피언십(총상금 10억 원)에서 극적인 역전 드라마를 쓰며 개인 통산 10번째 우승을 차지했습니다.이다연은 오늘(2일) 강원도 원주시 오로라 골프&리조트(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 트리플보기 1개를 합해 3언더파 69타를 쳤습니다.그는 최종 합계 12언더파 276타를 기록해 김수지(11언더파 277타)를 한 타 차로 제치고 우승했습니다.이다연이 우승한 건 지난해 9월 하나금융그룹 챔피언십 이후 약 11개월 만입니다.그는 올 시즌 준우승 두 차례, 3위 한 차례를 기록했으나 번번이 우승을 차지하지 못하며 '아홉수'에 걸린 듯했으나 이번 대회를 통해 10번째 우승을 채웠습니다.3번 홀(파4)에서 5.8ｍ 버디 퍼트를 성공한 이다연은 5번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 왼쪽 아웃오브바운드(OB) 구역으로 향하면서 벌타를 받고 트리플보기를 기록했습니다.그러나 이다연은 9번 홀(파4) 123ｍ 거리의 페어웨이에서 샷 이글을 기록하며 자신의 별명인 오뚝이처럼 벌떡 일어났습니다.이날 상위권 선수들은 폭염 여파로 집중력이 흔들리며 고전했고, 이다연은 안정적인 경기 운영으로 10번 홀(파4)부터 14번 홀(파4)까지 파세이브를 이어가며 기회를 엿봤습니다.그리고 15번 홀(파4)에서 버디를 낚으며 본격적인 추격을 시작했습니다.선두 김수지를 두 타 차로 쫓아간 이다연은 17번 홀(파3)에서 다시 버디를 기록해 격차를 한 타 차로 좁혔습니다.승부처는 마지막 18번 홀(파4)이었습니다.그는 두 번째 샷을 홀 옆 2.6ｍ에 붙인 반면, 김수지의 두 번째 샷은 홀을 넘어 22.5ｍ 거리로 떨어졌습니다.이다연은 침착하게 버디 퍼트에 성공했고, 김수지는 버디 퍼트와 파 퍼트를 연이어 놓치면서 순위가 뒤집어졌습니다.이다연은 이번 대회 우승으로 KLPGA 투어 역대 17번째 10승 선수가 됐습니다.대상 포인트 70점과 우승 상금 1억 8천만 원을 거머쥔 이다연은 대상 포인트 순위를 7위에서 4위로, 상금 순위를 9위에서 5위로 끌어올렸습니다.2015년 데뷔한 이다연은 발목 골절, 손목 인대 파열, 교통사고에 따른 허리 부상 등 많은 부상과 불운을 겪었으나 그때마다 다시 일어나 정상에 오르며 오뚝이라는 별명을 얻었습니다.올해엔 이번 대회 전까지 12개 출전 대회를 모두 컷 통과하고 톱10에 5차례 이름을 올렸으나 번번이 우승 문턱을 넘지 못해 아쉬움을 남겼습니다.그러나 이번 대회에서 극적인 역전승을 거두며 아쉬움을 한 방에 날려버렸습니다.올 시즌 2승을 올리며 대상 포인트와 상금 순위 모두 2위를 달리는 서교림은 8언더파 280타로 김재희, 이예원, 1998년생 이지현과 함께 공동 3위에 올랐습니다.고지원과 최가빈은 7언더파 281타로 공동 7위, 마서영과 2000년생 홍진영은 6언더파 282타로 공동 9위를 기록했습니다.이번 대회는 2주간의 장마철 휴식기를 거쳐 재개한 상반기 마지막 대회이며, 6일 개막하는 제13회 제주삼다수 마스터스 대회부터 투어 후반기 일정이 시작됩니다.(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)