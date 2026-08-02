여자배구 현대건설, 상하이 이어 오사카에도 완패…슈퍼매치 무승 마감

▲ 현대건설 선수들

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여자 프로배구 현대건설이 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치를 2전 전패로 마쳤습니다.현대건설은 오늘(2일) 제주 한라체육관에서 열린 대회 둘째 날 경기에서 일본 대표 오사카 마블러스에 세트 점수 0-3(20-25 17-25 26-28)으로 졌습니다.전날 중국 대표 상하이 브라이트 유베스트에도 0-3으로 패한 현대건설은 두 경기에서 한 세트도 따내지 못했습니다.반면 전날 흥국생명을 3-0으로 꺾은 오사카는 2전 전승을 거뒀습니다.오사카의 하야시 고토나와 후루카와 아이리는 나란히 16점을 올리며 승리를 이끌었습니다.특히 하야시는 공격 성공률 59.26%를 기록하고 범실은 3개에 그치는 높은 효율을 보였습니다.현대건설에서는 이채영이 블로킹 3개를 포함해 양 팀 최다인 17점을 올리며 분전했습니다.현대건설은 1세트 초반 3-8로 끌려간 뒤 강서우의 서브 에이스와 배유나의 블로킹을 앞세워 12-14까지 추격했지만, 20-24에서 후루카와 아이리에게 퀵오픈을 허용하며 첫 세트를 내줬습니다.2세트에서는 9-7로 앞선 상황에서 내리 8점을 내주며 흐름을 빼앗겼고, 이후 흐름을 되찾지 못한 채 17-25로 두 번째 세트마저 내줬습니다.마지막 3세트에서는 12-15에서 구솔의 블로킹 2개와 이채영의 3득점 등으로 6연속 득점해 18-15로 역전했습니다.그러나 20-20 동점을 허용한 뒤 듀스 접전 끝에 26-26에서 후루카와와 하야시에게 연속 퀵오픈을 내줘 26-28로 패했습니다.(사진=KBSN 제공, 연합뉴스)