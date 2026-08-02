정점식 국힘 원내대표 "민주당에 '주식시장 대란 국정조사' 제안"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표와 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표

국민의힘 정점식 원내대표는 2일 더불어민주당을 향해 "코스피·코스닥 주식시장 대란의 책임 규명을 위한 국정조사를 제안한다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 이날 페이스북 글에서 "지금 우리 주식시장은 비정상이다. 작금의 상황이 빚어진 원인과 책임을 신속히 규명하고, 주식 시장의 건강한 발전을 위해 국회가 나서야 할 때"라며 이같이 제안했습니다.그러면서 국정조사를 통해 중점적으로 살펴야 할 대상으로 ▲ 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정과 그 여파 ▲ 지난해부터 이어져 온 정부의 주식시장 과열 조장 행위 ▲ 기업 초과이윤 배분 논란·호남 반도체 클러스터 조성 등 시장의 불확실성을 키운 정부발(發) 교란 악재 ▲ 지난 1년간 국민연금 등 연기금의 국내 주식 투자 동향과 적절성 ▲ 금융감독 당국과 경제정책 부서 역할의 적정성 등 5가지를 제시했습니다.그는 최근 주식 시장에 대해 "코스피가 단 이틀 만에 16.17% 폭락한 것도 정상이 아니고, 금요일 하루에 17.91% 폭등한 것도 정상이 아니다. 7월 한 달간 코스피 급락 폭은 IMF 외환위기 당시보다 컸다"며 "1년에 한 번 볼까 말까 한 서킷 브레이커와 사이드카가 일상이 돼 버렸다"고 지적했습니다.이어 "우리는 대한민국에 간만에 불어온 반도체 호황의 기회를 소중히 가꿔나가야 한다. 산업을 발전시키고 이 기회에 국민 노후 자금과 청년들 자산도 키워나가야 한다"며 "그러나 최근 정부가 보여준 모습은 그 정반대였다. 대한민국 주식시장을 '롤러 코스피'를 넘어 '번지점프 국장'으로 몰아갔다. 주식시장에 카지노 도박판 같은 상황을 펼쳐냈다"고 비판했습니다.그는 또 "더 큰 문제는 이 과정에서 '전 국민 노후 자금' 국민연금 등 연기금의 안정성이 제대로 지켜졌는지"라며 "정부의 부적절한 개입과 정책 실패로 주식시장 불안이 커졌고 이 때문에 국민 노후 자금이 대규모 증발했다면 엄중한 책임을 물어야 한다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)