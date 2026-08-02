'투수 오타니' 없는 다저스, FA 앞둔 왼손 스쿠벌 영입

▲ 태릭 스쿠벌

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스가 트레이드를 통해 최근 사이영상을 2년 연속 수상한 좌완 특급 태릭 스쿠벌(29)을 영입했습니다.MLB닷컴 등 미국 매체들은 오늘(2일, 한국시간) 소식통을 인용해 다저스가 디트로이트 타이거스에 외야수 유망주 자이어 호프, 우완투수 리버 라이언, 브래디 스미스를 내주고 스쿠벌을 영입하는 1대3 트레이드를 단행했다고 보도했습니다.2020년 디트로이트에서 빅리그에 데뷔한 스쿠벌은 2024년과 2025년 아메리칸리그(AL) 사이영상을 수상한 빅리그 최고의 현역 좌완 투숩니다.개인 통산 61승 42패 평균자책점 3.04를 기록했고, 올 시즌엔 7승 5패 평균자책점 2.79로 활약했습니다.스쿠벌은 올 시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 트레이드 가능성이 커 보였습니다.디트로이트는 올 시즌 AL 중부지구 4위에 처져있어 포스트시즌 진출 가능성이 작아지자 스쿠벌을 트레이드 매물로 활용해 팀 미래 전력 강화에 나섰습니다.반면 다저스는 내셔널리그 서부지구 1위를 달리고 있으며 월드시리즈 우승을 노립니다.올 시즌 다저스는 타일러 글래스노우, 블레이크 스넬이 부상으로 이탈한 데 이어 투타 겸업하는 슈퍼스타 오타니 쇼헤이까지 부상으로 타자로만 출전하면서 선발진에 구멍이 생겼고, 이에 대형 트레이드를 단행했습니다.스쿠벌은 지난 5월 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받으며 내구성에 물음표를 드러냈으나 38일 만에 복귀해 여전히 위력적인 투구를 펼쳤습니다.지난 달 25일 캔자스시티 로열스전에서 7⅓이닝 4피안타 2볼넷 12탈삼진 1실점으로 호투했고, 30일 볼티모어 오리올스전에선 6⅔이닝 4피안타 1볼넷 6탈삼진 3실점을 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)