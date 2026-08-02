[자막뉴스] "도망쳐!" 인앤아웃 덮친 총격범…"탕탕!" 시민이 꺼낸 권총사격에

미국 아이다호주 트윈폴스의 '인앤아웃 버거' 매장에서 총격 사건이 발생해 현재까지 3명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.



현지 시간 1일 오후 2시 30분쯤 총격이 발생했다는 신고가 접수됐습니다.



사건은 매장 안에서 시작된 것으로 알려졌으며, 총격 이후 고객과 직원들은 매장 밖으로 긴급히 대피했습니다.



[매튜 힉스 / 트윈폴스 경찰서장 : 트윈폴스에게 정말 힘든 하루였습니다. 비극적인 날이었습니다. 현재로서는 인앤아웃 지점에서 총격 사건이 발생하여 사망자가 발생했다는 사실만 말씀드릴 수 있습니다. 정확한 사망자 수는 아직 확인되지 않았습니다.]



트윈폴스 경찰서장 매튜 힉스는 기자회견에서 사망자 가운데 총격범이 포함돼 있다고 밝혔습니다.



또 현재 지역사회에 대한 추가 위협은 없는 것으로 판단한다고 설명했습니다.



다만 총격범의 신원과 범행 동기, 총격범이 숨진 경위는 아직 공개되지 않았습니다.



경찰은 정확한 사망자와 부상자 규모를 계속 파악하고 있으며, 희생자 유족들에게 연락을 취하고 있습니다.



당시 현장에 있던 목격자는 총격범과 정면으로 마주친 긴박한 순간을 전했습니다.



[제일린 산체스 / 목격자 : 달리던 중에 총격범과 정면으로 마주쳤고, 그가 나를 향해 총을 겨누었습니다. 저는 몸을 숨길 곳을 찾기 위해 흰색 차 뒤로 몸을 숙였습니다.]



또 다른 목격자는 소총을 든 사람이 인앤아웃 매장의 드라이브스루 구역에서 나오는 모습을 봤다고 진술했습니다.



또한 총격범을 저지하려는 듯한 어떤 남성의 권총 대응 사격도 봤다고 말했습니다.



이 목격자는 총성이 적어도 3~4차례 들렸다면서도, 특정인이 표적이었는지는 알 수 없다고 말했습니다.



총격이 발생한 곳은 아이다호 남부에서도 유동 인구가 많은 상업지역으로, 사건 당시 주변에는 수백 명이 있었던 것으로 전해졌습니다.



부상자들은 사고 지역 인근인 세인트루크스 매직 밸리 메디컬센터로 이송됐습니다.



인앤아웃 버거의 데니 워닉 최고운영책임자는 성명을 통해 고객과 직원, 가족들에게 위로를 전했습니다.



(취재 : 안혜민, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)