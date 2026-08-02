뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김라경, 72년 만에 부활한 미국 여자프로야구 개막전 4이닝 4실점

이성훈 기자
작성 2026.08.02 11:54 조회수
김라경, 72년 만에 부활한 미국 여자프로야구 개막전 4이닝 4실점
▲ 김라경의 대회 첫 삼진 소식을 알리는 WPBL

한국 여자야구의 에이스 김라경(뉴욕 하이츠)이 72년 만에 열린 미국여자프로야구 개막전에 선발 등판해 대회 첫 탈삼진을 기록하며 호투했습니다.

김라경은 2일(한국시간) 미국 일리노이주 로빈 로버츠 스타디움에서 열린 2026 미국여자프로야구리그(WPBL) 개막전 로스앤젤레스 퀸즈와 홈 경기에 선발 등판해 4이닝을 2피안타 4볼넷 4탈삼진 4실점으로 막아냈습니다.

뉴욕은 6회까지 8-6으로 앞서며 김라경이 승리 투수 영예를 눈앞에 뒀습니다.

그러나 뉴욕은 아웃카운트 1개를 남겨두고 역전을 허용하면서 불발됐습니다.

뉴욕은 7회에만 4실점 하며 8-10으로 패했습니다.

WPBL은 7이닝제로 열려 선발 투수의 경우 4이닝 이상 던지면 승리 투수 요건을 채웁니다.

승리 투수는 놓쳤지만, 김라경은 첫 투구, 첫 탈삼진 등 다양한 기록을 세운 선수가 됐습니다.

김라경은 중학생 시절부터 태극마크를 달고 한국 여자야구를 대표해 온 에이습니다.

서울대 체육교육과에 진학해 학업과 운동을 병행했고, 2022년 팔꿈치 인대 접합 수술을 받은 뒤 긴 재활 과정을 거치면서도 선수 생활을 이어갔습니다.

국내 여자야구 환경의 한계를 넘어 새로운 도전을 선택한 김라경은 일본 실업리그에 진출해 활약한 뒤 WPBL 출범과 함께 미국 무대에 도전장을 내밀었습니다.

WPBL은 1943년부터 1954년까지 열린 올-아메리칸 걸스 프로야구 리그 이후 처음으로 열리는 미국 여자프로야구리그로, 뉴욕과 로스앤젤레스, 샌프란시스코 파이어벨스, 보스턴 헌터스 등 4개 팀이 경쟁합니다.

한국 선수는 김라경 외에도 포수 김현아(보스턴), 내야수 박주아(샌프란시스코)가 뜁니다.

김현아와 박주아는 3일 같은 장소에서 열리는 두 팀 맞대결에 출전합니다.

WPBL의 모든 경기는 5천200석 규모의 로빈 로버츠 스타디움에서 열리고 각 팀은 정규시즌 15경기씩을 치른 뒤 포스트시즌을 통해 우승팀을 가립니다.

(사진=미국여자프로야구리그 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지