차세대 모바일 D램 LPDDR6 경쟁 본격화…"CXMT, 개발검증 막바지"

▲ 중국 반도체업체 CXMT

삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 주도하는 세계 D램 반도체 시장에 도전하고 있는 중국 창신커지(CXMT) 측이 차세대 모바일 D램인 LPDDR6 연구개발(R&D) 검증을 거의 마쳤다는 중국 매체의 관측이 나왔습니다.중국매체 제일재경은 현지시간 1일 업계 소식통을 인용해 CXMT 핵심 계열사의 'LPDDR6' 개발 상황에 대해 이같이 말하며 제품 양산 전 중요한 단계라고 평가했습니다.LPDDR은 스마트폰·태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램 규격으로, 전력 소모량을 최소화하기 위해 저전압 동작 특성을 갖고 있습니다.LPDDR이 출시되려면 칩(다이) 단품 검증, R&D 검증, 소량 생산 도입 검증, 정식 양산 등의 단계를 거쳐야 합니다.앞서 지난 3월 중국 업계에서는 CXMT 측이 LPDDR6 제품을 적극 추진 중이며, 이미 주요 고객사에 샘플을 보냈고 올해 하반기 제품 공개 및 양산에 돌입할 가능성이 거론된 바 있다고 제일재경은 설명했습니다.제일재경은 CXMT의 LPDDR6는 설계규격 속도 12.8Gbps(초당 기가비트) 등의 사양을 갖추고 있으며, 신뢰성·가용성·유지보수성 등이 기존 LPDDR5X(LPDDR5의 강화 버전)보다 뚜렷이 개선됐다고 밝혔습니다.현재 CXMT의 주력 제품은 DDR5와 LPDDR5로, 기업공개(IPO) 당시 투자설명서를 보면 LPDDR5는 2023년, DDR5는 2024년, LPDDR5X는 2025년 양산에 돌입했습니다.지난해 CXMT 매출에서 DDR 계열과 LPDDR 계열이 차지한 비중은 각각 31.87%, 66.43%로 대부분 매출은 이들 범용 D램 제품군에서 나왔습니다.이러한 상황에서 LPDDR6를 향한 글로벌 D램 업계의 경쟁에도 속도가 붙고 있습니다.SK하이닉스는 3월 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 16Gb(기가비트) LPDDR6 D램을 개발하는 데 성공했다고 밝히면서 "상반기에 양산 준비를 마치고 하반기부터 제품을 공급해 인공지능(AI) 구현에 최적화된 범용 메모리 제품군을 구축해 나갈 것"이라고 밝힌 바 있습니다.삼성전자는 지난 1월 정보기술 전시회인 CES 2026에서 LPDDR6 제품을 전시한 바 있지만, 아직 정확한 양산 시기는 공개하지 않은 상태입니다.마이크론의 경우 6월 콘퍼런스콜에서 향후 D램 수요가 LPDDR5·DDR5에서 LPDDR6·DDR6로 옮겨갈 것으로 예상했지만, 역시 아직 LPDDR6 제품 개발 관련 진전 상황이나 양산 계획 등은 내놓지 않고 있습니다.중국 매체들은 SK하이닉스가 LPDDR6 양산에 나서고 중국업체 샤오미가 첫 고객사 중 하나가 될 가능성을 주시하고 있습니다.중국매체 제이커 등은 SK하이닉스가 CXMT의 빠른 성장 속도를 저지하려 서두르고 있다며 샤오미 등 중국 스마트폰 업체들에 우선적으로 최신 LPDDR6를 공급해 차세대 메모리 시장을 선점하려 한다고 해석했습니다.기술력에서 앞선 SK하이닉스가 먼저 고객사를 선점, 이후 CXMT가 추격해 와도 시장에서의 입지를 주지 않으려 한다는 겁니다.제일재경은 "CXMT의 LPDDR6가 R&D 검증을 마치고 올해 하반기 양산할 경우 SK하이닉스와 경쟁하게 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=CXMT 제공, 연합뉴스)