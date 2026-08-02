미 주말 저녁 인앤아웃 매장서 괴한 총격…다수 사상

▲ 한 목격자가 촬영한 미국 아이다호주 인앤아웃 매장 총격 사건 현장

미국 아이다호주 트윈폴즈에서 현지시간 1일 오후 '인앤아웃 버거' 매장에서 총격이 일어나 여러 명의 사상자가 발생했다고 경찰이 밝혔습니다.매슈 힉스 트윈폴스 경찰청장은 기자회견을 통해 이번 사건으로 사망자가 발생했으며, 총격범도 사망했다고 발표했습니다.다만 그는 "사망자나 부상자의 정확한 수치는 아직 파악되지 않았으며 당국이 피해자 가족에게 알리는 중"이라고 전했습니다.현지 당국자는 NBC 뉴스에 이번 사건으로 3명이 숨지고 2명이 다쳤다고 밝혔습니다.다만 이 집계에 총격범이 포함됐는지는 확인되지 않았습니다.경찰은 총격범의 신원과 범행 동기를 파악 중입니다.한 목격자는 한 남성이 소총을 들고 인앤아웃 매장 자동차 주문(드라이브 스루) 구역 쪽에서 나오는 모습을 봤으며, 이 총격범이 최소 3∼4발을 쐈다고 AP통신에 말했습니다.사건 현장은 쇼핑몰과 음식점 등이 밀집한 곳으로, 당시 인근에는 수백 명이 있었다고 경찰은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)