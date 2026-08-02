이 대통령, 남미 3개국 순방 마무리…독일 프랑크푸르트로 출발

▲ 아르헨티나 방문 마친 이재명 대통령

이재명 대통령이 남미 3개국 순방 일정을 마무리하고 독일 프랑크푸르트로 출발했습니다.이 대통령은 지난 26일부터 나흘간 브라질 브라질리아와 상파울루, 29일부터 1박 2일로 칠레 산티아고에서 각국 정상 및 경제인들을 만나 한국과의 협력 강화를 모색했습니다.31일에는 아르헨티나에서 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 갖고 핵심 광물 및 에너지 협력 방안을 논의했습니다.정상회담에서 이 대통령은 내년부터 아르헨티나 원유를 수입하기로 하는 등 공급망을 다변화하고 아르헨티나와 이중과세 방지 협정을 타결해 국내 기업 진출을 지원하는 성과를 거뒀습니다.양국 정상은 한국과 메르코수르 간 무역협정 협상의 조속한 재개를 추진해 한국 기업의 남미 시장 접근성을 강화하자는 데에도 뜻을 함께했습니다.이 대통령은 1일 오전 출국을 앞두고는 탱고의 발상지로도 알려진 보카 지구를 찾아 현지 시민들과 소통하는 시간을 갖기도 했습니다.이로써 남미 3개국 순방을 마무리한 이 대통령은 독일 프랑크푸르트에선 동포들을 만나 간담회를 한 뒤, 귀국길에 오를 예정입니다.(사진=연합뉴스)