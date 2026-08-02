'배준호 교체출전' 스토크시티, 발렌시아와 친선전서 1-1 무승부

▲ 배준호

축구 대표팀 공격수 배준호가 교체로 출전한 스토크시티(잉글랜드)가 발렌시아(스페인)와 새 시즌을 앞둔 마지막 프리시즌 친선전에서 1골씩 주고받고 비겼습니다.잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스토크시티는 2일(한국시간) 영국 스토크-온-트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 스페인 프리메라리가(1부) 발렌시아와 경기에서 1-1 무승부를 거뒀습니다.2026 북중미 월드컵 출전에 따른 휴식을 마치고 스토크시티에 복귀한 2선 공격자원 배준호는 이날 벤치에서 시작해 후반 31분 교체로 출전, 한 차례 슈팅을 시도하는 등 공격적인 모습을 보여줬지만 공격포인트를 따내지 못했습니다.선제골은 발렌시아가 넣었습니다.전반 12분 페널티지역 오른쪽에서 하비 게라가 내준 컷백을 아르나우트 단주마가 골 지역 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 방향을 바꿔 득점에 성공했습니다.전반을 0-1로 끌려간 스토크시티는 후반 11분 상대 자책골로 동점을 만들었습니다.스토크시티의 미드필더 밀리언 만호프가 페널티지역 오른쪽에서 골대로 투입한 크로스를 발렌시아 수비수 미겔 몬페레르가 헤더로 막아낸다는 게 자기 골대로 향했습니다.벤치에서 대기하던 배준호는 후반 31분 교체로 그라운드를 밟으며 소속팀의 프리시즌 친선전에 처음 출전했습니다.배준호는 투입 직후 상대 수비수가 차낸 볼을 페널티아크 정면 부근에서 잡아 강한 오른발 슈팅으로 연결했습니다.그러나 이 공은 상대 수비수를 맞고 굴절돼 골대로 향하지 못했습니다.결국 스토크시티와 발렌시아는 추가 골을 따내지 못하고 1-1 무승부로 친선전을 마무리했습니다.스토크시티는 현지시간 8일 올덤 애슬레틱(4부)과 2026-2027 카라바오컵 1라운드를 치릅니다.(사진=스토크시티 SNS 캡처, 연합뉴스)