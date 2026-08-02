"국장 탈출은 지능순" 7조 싸 들고 갔는데…두 달 만에 '50조 증발'

국내 투자자들이 다시 미국 주식 시장으로 몰려가고 있습니다.



하지만 최근 두 달 사이 50조 원에 가까운 엄청난 손실을 본 것으로 나타났습니다.



고위험 레버리지 상품에 막대한 자금을 쏟아부은 게 화근이 된 것으로 보입니다.



한국예탁결제원은 지난달(7월) 서학 개미들이 미국 주식을 46억 6천862만 달러어치 순매수했다고 밝혔습니다.



우리 돈으로 무려 6조 7천428억 원에 달하는 규모입니다.



지난 1월 이후 반년 만에 가장 많은 금액을 사들인 겁니다.



올해 서학 개미의 순매수 흐름을 보면 지난 1월 정점을 찍은 뒤 2월과 3월에는 차츰 줄어들었습니다.



그러다 국내 코스피가 상승세를 타고 정부의 증시 부양책까지 나오자 4월부터는 파는 사람이 더 많아졌습니다.



5월에는 이 순매도 규모가 9억 3천977만 달러까지 훌쩍 뛰기도 했습니다.



이런 흐름은 6월 들어 다시 매수 우위로 돌아섰고, 7월에는 그 폭을 확 키웠습니다.



6월부터 국내 증시가 다시 약세로 접어들자, 개인 투자자들이 우리 증시를 탈출하고 있다는 분석이 나옵니다.



이렇게 6월과 7월 두 달 동안 미국 장에 쏟아부은 돈만 53억 달러, 약 7조 6천547억 원에 이릅니다.



문제는 이 기간 서학 개미들이 떠안은 평가 손실액이 약 50조 원에 달한다는 점입니다.



지난 5월 말 기준 2천41억 달러였던 서학 개미들의 미 주식 보관액은 지난달 30일 1천704억 달러로 쪼그라들었습니다.



불과 두 달 새 337억 달러, 우리 돈 약 48조 6천729억 원이 허공으로 사라진 셈입니다.



이는 5월 말 평가액의 16.5%에 해당하는 엄청난 액수입니다.



같은 기간 미 증시 주요 지수인 스탠더드앤드푸어스500(S&P500)은 1.88%, 나스닥 지수는 6.85% 떨어지는 데 그쳤습니다.



지수 하락률을 훌쩍 뛰어넘는 막대한 손실을 기록한 겁니다.



개미들이 가장 많이 들고 있던 테슬라 주가가 29.1%나 급락한 여파가 컸습니다.



두 번째로 많이 보유한 엔비디아 주가 역시 7.6% 하락하며 타격을 입혔습니다.



무엇보다 레버리지 상품에 공격적으로 베팅한 것이 결정적인 패착으로 분석됩니다.



6월과 7월 서학 개미들이 가장 많이 사들인 종목은 필라델피아 반도체지수 수익률의 3배를 추종하는 상장지수펀드(ETF) '속슬'이었습니다.



무려 37억 7천486만 달러, 우리 돈 5조 4천520억 원어치를 쓸어 담았습니다.



지난 5월 말 53억 5천326만 달러였던 '속슬' 보관액은 58억 1천145만 달러로 소폭 느는 데 그쳤습니다.



두 달 동안 40억 달러에 가깝게 추가 매수를 한 점을 감안하면 처참한 성적표입니다.



이 기간 '속슬' 주가가 224달러 선에서 114달러 선으로 말 그대로 '반토막'이 났기 때문입니다.



앞서 개인 투자자들은 국내 레버리지 시장에서도 큰 손실을 본 것으로 알려졌습니다.



씨티글로벌마켓증권은 최근 보고서를 통해 한국 자산 기초 레버리지 ETF 시가총액이 한 달여 만에 급감했다고 밝혔습니다.



이에 따른 개인 투자자들의 전체 누적 손실액은 56조 원에 달할 것으로 전망하기도 했습니다.



증권업계 한 관계자는 국내외를 가리지 않고 대규모 손실을 본 개인 투자자들을 가리켜 "국내 시장을 떠받쳐온 여력이 그만큼 줄어들게 됐다"고 우려했습니다.