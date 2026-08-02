뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

초기에는 피로·두통…열사병 환자 5년간 3배 이상 급증

박하정 기자
작성 2026.08.02 08:52 조회수
초기에는 피로·두통…열사병 환자 5년간 3배 이상 급증
온열질환 가운데 가장 치명적인 열사병 환자가 최근 5년 사이 3배 넘게 급증한 것으로 나타났습니다.

건강보험심사평가원에 따르면 열사병 환자는 2020년 1천73명에서 지난해 5천529명으로 208.4% 늘었습니다.

같은 기간 온열질환자의 병원 내원 일수는 4천68일에서 1만 725일로 163.6%, 요양급여 총비용은 10억 7천만 원에서 40억 4천만 원으로 277.3% 늘었습니다.

열사병은 열 때문에 발생하는 급성 질환인 온열질환의 하나로, 중증 질환에 속합니다.

신체 내부 기관의 온도인 중심 체온이 40도를 넘고, 의식 변화나 섬망, 경련 등 중추신경계 기능 장애를 겪게 됩니다.

때로는 중심 체온이 40도를 밑돌아도 열사병으로 진단될 수 있는데, 이때 이를 알아차리는 데 가장 중요한 신호가 의식 변화입니다.

2011∼2025년 열사병 환자의 약 44%에서 의식 변화(의식 장애 31.1%·의식 소실 11.6%·사망 1.4%)가 나타났습니다.

반면 열탈진·열경련·열실신은 90% 이상 의식이 명료했습니다.

열사병은 신속하게 조치하지 않으면 사망에 이를 수 있습니다.

질병관리청 응급실 온열질환 감시체계를 통해 집계된 2011∼2025년 사망자 267명 중 95.8%인 256명이 열사병 때문에 숨졌습니다.

이 기간 열사병 환자는 전체 온열질환자의 21.6%를 차지했고, 사망률은 4.4%로 높았습니다.

역시 온열질환인 열탈진의 사망률(0.04%)보다 월등히 높은 수준입니다.

열사병은 초기에는 경미한 증상으로 시작하지만, 사람과 상황에 따라 빠르게 악화할 수 있습니다.

첫 번째 열사병 경고 신호는 과도한 피로감입니다.

평소보다 쉽게 지치고 기운이 떨어지며 간단한 활동도 힘들어하는데, 이때 적절히 휴식을 취하고 수분을 보충하면 악화를 막을 수 있습니다.

두통과 어지럼증도 중요한 초기 증상입니다.

'머리가 무겁다', '어지럽다', '눈앞이 흐리다' 등을 호소하면서 평형감각을 잃고 비틀거릴 수 있습니다.

이후 체온이 본격적으로 상승하면 피부가 뜨겁고 붉어지며, 역설적으로 땀은 거의 나지 않습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
박하정 기자 사진
박하정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지