초기에는 피로·두통…열사병 환자 5년간 3배 이상 급증

온열질환 가운데 가장 치명적인 열사병 환자가 최근 5년 사이 3배 넘게 급증한 것으로 나타났습니다.



건강보험심사평가원에 따르면 열사병 환자는 2020년 1천73명에서 지난해 5천529명으로 208.4% 늘었습니다.



같은 기간 온열질환자의 병원 내원 일수는 4천68일에서 1만 725일로 163.6%, 요양급여 총비용은 10억 7천만 원에서 40억 4천만 원으로 277.3% 늘었습니다.



열사병은 열 때문에 발생하는 급성 질환인 온열질환의 하나로, 중증 질환에 속합니다.



신체 내부 기관의 온도인 중심 체온이 40도를 넘고, 의식 변화나 섬망, 경련 등 중추신경계 기능 장애를 겪게 됩니다.



때로는 중심 체온이 40도를 밑돌아도 열사병으로 진단될 수 있는데, 이때 이를 알아차리는 데 가장 중요한 신호가 의식 변화입니다.



2011∼2025년 열사병 환자의 약 44%에서 의식 변화(의식 장애 31.1%·의식 소실 11.6%·사망 1.4%)가 나타났습니다.



반면 열탈진·열경련·열실신은 90% 이상 의식이 명료했습니다.



열사병은 신속하게 조치하지 않으면 사망에 이를 수 있습니다.



질병관리청 응급실 온열질환 감시체계를 통해 집계된 2011∼2025년 사망자 267명 중 95.8%인 256명이 열사병 때문에 숨졌습니다.



이 기간 열사병 환자는 전체 온열질환자의 21.6%를 차지했고, 사망률은 4.4%로 높았습니다.



역시 온열질환인 열탈진의 사망률(0.04%)보다 월등히 높은 수준입니다.



열사병은 초기에는 경미한 증상으로 시작하지만, 사람과 상황에 따라 빠르게 악화할 수 있습니다.



첫 번째 열사병 경고 신호는 과도한 피로감입니다.



평소보다 쉽게 지치고 기운이 떨어지며 간단한 활동도 힘들어하는데, 이때 적절히 휴식을 취하고 수분을 보충하면 악화를 막을 수 있습니다.



두통과 어지럼증도 중요한 초기 증상입니다.



'머리가 무겁다', '어지럽다', '눈앞이 흐리다' 등을 호소하면서 평형감각을 잃고 비틀거릴 수 있습니다.



이후 체온이 본격적으로 상승하면 피부가 뜨겁고 붉어지며, 역설적으로 땀은 거의 나지 않습니다.