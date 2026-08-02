민주당, 오늘 부울경 경선…'2승 도전' 김민석·'반전 기대' 정청래

▲ 더불어민주당 김민석, 정청래, 송영길 당 대표 후보

민주당은 오늘(2일) 차기 지도부 선출을 위한 8·17 전당대회의 부산·울산·경남지역 순회 경선을 합니다.전날 충청권 경선의 권리당원 투표에서 신승한 김민석 후보가 여세를 몰아 2연승을 할지, 부산 지역의 조직력에서 우세한 것으로 관측되는 정청래 후보가 '반전 모멘텀'을 마련할지 주목됩니다.민주당은 이날 오전 울산을 시작으로 부산과 경남에서 각각 순회 경선 합동 연설회를 이어갑니다.창원에서 열리는 경남지역 연설회가 끝나면 영남권 권리당원 투표 결과를 발표할 예정입니다.1인 1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단의 반영 비율은 각각 대의원·권리당원 70%, 국민 30%입니다.순회 경선에서는 권리당원 투표만 공개됩니다.이후 이달 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 대의원 및 일반국민 투표 결과와 합쳐 최종 승자를 결정할 예정입니다.김 후보는 전날 충청권(충남·충북·대전·세종) 경선의 당원 투표에서 45.05% 득표율로 정 후보(44.61%)를 0.44%포인트 차이로 앞섰습니다.송영길 후보의 득표율은 10.34%였습니다.김 후보 입장에선 박빙 승리이긴 했으나 충남 금산이 고향인 정 후보의 '홈그라운드'에서 거둔 승전보라는 점에서 의미가 큽니다.김 후보도 경선 돌입 전 유튜브에 출연해 충청·영남권에서 치러지는 1주차 경선에서 "조금 밀릴 것"이라며 '약자 전략'을 펴기도 했습니다.예상과 달리 기선 제압에 성공한 김 후보가 열세 지역으로 꼽히는 영남권 경선마저 승리하면 초반 '대세론'을 형성할 가능성이 있습니다.정 후보는 첫 경선 패배를 뒤로 하고 영남권 경선 승리로 분위기 반전을 노릴 계획입니다.정 후보는 고향인 충청에서 일격을 당했지만 대전 당원 투표에선 승리했고, 세종에선 과반(50.28%) 득표를 한 점이 고무적인 대목입니다.특히 영남 지역이 정 후보가 우위를 점한 것으로 평가받는 '친노(친노무현)·친문(친문재인) 세력'의 본산이라는 점에서 기대를 걸어볼 만하다는 분석도 나옵니다.송 후보는 첫 경선의 부진을 만회하고 영남권 선전을 기대하고 있습니다.유일한 호남 출신 후보인 점을 내세워 최대 승부처인 호남 경선에서 대역전극을 펼치겠다는 전략입니다.송 후보는 페이스북에서 "이번 전당대회 마지막 주에 호남과 수도권 100만 권리당원이 투표한다. 사실상 원샷 경선"이라며 "마지막 무대에서 반드시 파란을 일으키겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)