김민석, 충청권 경선서 정청래에 0.44%p 차 승리

<앵커>



민주당 새 지도부를 뽑는 첫 순회경선지 충청권에서 김민석 당대표 후보가 1위를 차지했습니다. 오늘(2일)은 영남권 순회 경선이 열립니다.



김관진 기자입니다.





<기자>



어제 열린 충남, 충북, 대전·세종 등 충청권 순회 경선에서 김민석 후보가 3만 632표 득표율 45.05%를 기록하며, 44.61%를 얻은 정청래 후보를 0.44%p로 따돌리고 1위를 차지했습니다.



3위 송영길 후보는 10.34%를 득표했습니다.



세 후보 모두 어제 경선에서 이재명 정부의 성공을 내세우면서도, 당정 관계와 개혁 성과를 놓고 신경전을 벌였습니다.



[송영길/민주당 당대표 후보 : 자기 정치 때문에 이재명 정부가 흔들리고 있습니다.]



[정청래/민주당 당대표 후보 : 보완수사권 전면 폐지로 검찰개혁을 완성시킨….]



[김민석/민주당 당대표 후보 : 명청대전의 연장전은 민주당의 지옥이고, 그 지옥문을 닫아야 합니다.]



김 후보는 정 후보의 고향이자 상대적 약세 지역으로 꼽혔던 충청권에서 승리하며 초반 레이스에서 유리한 고지를 선점했습니다.



다만 두 후보 격차가 0.44%p에 불과하고, 권역별 순회경선도 5차례 더 남아 있습니다.



또 권리당원 비중이 큰 호남과 수도권 경선이 기다리고 있어 최종 판세를 예단하기는 이릅니다.



[송영길/민주당 당대표 후보 : 호남과 수도권에 달려있기 때문에 사실상 원샷 경선.]



[정청래/민주당 당대표 후보 : 당원들께서 저를 보호하고 지켜주시리라 믿습니다.]



[김민석/민주당 당대표 후보 : 끝난 것이 아니기 때문에 더 무거운 마음으로 정성을 다해서….]



충청권에서 첫 승부를 마친 당대표 후보들과 최고위원 후보들은 부산·울산·경남으로 무대를 옮겨 곧바로 두 번째 승부에 돌입합니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 이승희)