EU 22개국, '세우타 사태' 긴급 화상회의 소집 요구…"유럽 차원 대응 촉구"

▲ 스페인 세우타에 모로코 이주민 난입

유럽연합 EU의 22개 회원국이 스페인 세우타의 모로코 이주민 난입 사태와 관련해 유럽 내무장관들의 긴급 화상회의 소집을 요구하고 나섰습니다.조르자 멜로니 이탈리아 총리와 메테 프레데릭센 덴마크 총리 등 22개국 정상은 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장, 안토니우 코스타 유럽이사회 EU 정상회의 상임의장 등 지도부에 공개서한을 보내 이같이 요구했다고 프랑스 일간 르피가로가 현지시각 1일 전했습니다.서한에는 독일의 프리드리히 메르츠 총리를 비롯해 헝가리, 스웨덴, 폴란드 정상도 동참했습니다.다만 스페인과 이웃한 프랑스와 포르투갈은 참여하지 않았습니다.22개국 정상은 서한에서 "최근의 사태는 즉각적이고 일관된 유럽 차원의 대응을 요구한다"고 주장했습니다.정상들은 "이번 회의를 통해 상황을 공동으로 평가하고, EU가 보유한 수단을 신속히 동원함과 동시에 스페인이 EU 외부 국경에 대한 효과적인 통제권을 회복하고 무분별한 월경을 방지할 수 있도록 필요한 지원을 제공하는 등 유럽 차원의 공동 대응 방안에 합의해야 한다"고 밝혔습니다.정상들은 이어 "EU에 불법으로 입국할 수 있다는 인상을 줘서는 안 되고, 나아가 불법 입국이 합법적인 거주로 이어질 수 있다는 신호를 줘서도 안 된다"고 경고했습니다.페드로 산체스 스페인 총리도 이번 사태에 유럽 일부 국가가 보인 태도를 비판하며 EU 내무장관들의 긴급회의를 촉구했습니다.그는 EU 지도부에 보낸 서한에서 일부 유럽 정부의 반응은 "유럽법과 인도주의적 법규, 우리를 하나로 묶어주는 연대의 원칙에 위배될 뿐만 아니라 유럽의 장기적 이익과 가장 기본적인 상식에도 반하는 것"이라고 꼬집었습니다.이어 "EU는 이러한 종류의 이기적이고 분열을 조장하며 불법적인 반응을 용인해선 안 된다"며 회원국 간 논의를 통해 "공동 대응책을 마련하고, 외부 국경 안보가 단지 연합의 최전선에 있는 국가만의 책임이 아니라 모든 회원국의 공동 책임이라는 걸 재확인"해야 한다고 주장했습니다.앞서 이탈리아 정부는 북아프리카 모로코와 접경한 스페인 영토 세우타에 6만 명 가까운 이민자가 몰려들자 이들의 유럽 이주를 우려해 스페인과의 해상·항공 국경을 폐쇄한다고 밝혔습니다.핀란드와 덴마크도 이탈리아 입장에 정치적 지지를 표명했습니다.세우타에 몰려든 모로코 이주민들은 1일 현재 대부분 자국으로 돌아갔습니다.페르난도 그란데-마를라스카 스페인 내무장관은 세우타에서 연 기자회견에서 현지 상황이 "거의" 정상화됐다며 "위기가 완전히 끝났다고 할 수는 없지만 상황이 상당히 호전되고 있다"고 밝혔습니다.그는 모로코에서 세우타로 진입하려다 사망한 인원은 최소 67명에 이른다고 밝혔습니다.스페인 정부는 유사 사태를 방지하기 위해 세우타와 모로코 사이의 해상 국경에 길이 500ｍ의 차단벽을 설치할 예정이라고 밝혔습니다.