"시끄럽게 하지 마" 요양병원 같은 병실 환자에 흉기 휘둘러…70대 환자 사망

▲ 광주 북부경찰서

시끄럽게 생활한다는 이유로 요양병원 같은 병실을 사용하는 환자를 흉기로 찔러 살해한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.광주 북부경찰서는 오늘(1일) 살인 혐의로 A(70대) 씨를 현행범 체포해 조사 중입니다.A 씨는 오늘 저녁 6시 40분쯤 전남광주 북구 신안동의 한 요양병원 병실에서 같은 병실을 사용하는 입원환자 B(70대) 씨를 흉기로 수차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받습니다.A 씨는 같은 병실을 사용하는 B 씨가 시끄럽게 생활한다며 말다툼을 벌이다가 이러한 일을 저지른 것으로 조사됐습니다.목을 크게 다친 B 씨는 병원 관계자의 신고로 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "평소 B 씨가 옷장을 여닫을 때 시끄럽게 해 갈등이 있었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.A·B 씨가 생활한 병실은 3인실로, 범행 당시 다른 환자도 있었던 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨와 목격자를 상대로 정확한 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.(사진=광주경찰 제공, 연합뉴스)