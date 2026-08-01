서울 전역에 '열대야주의보'…어제 온열질환자 5명 발생

연일 이어지는 폭염으로 오늘(1일) 서울 전역에 열대야주의보가 발효된 가운데 어제(31일) 서울에서 5명의 온열질환자가 발생했습니다.



서울시는 질병관리청 공식 통계 발표를 기준으로 어제 서울에서 온열질환자가 5명으로 집계됐다고 밝혔습니다.



이로써 지난 5월 15일부터 누적 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 총 158명으로 늘었습니다.



서울에는 지난달 29일 오전 11시를 기해 동남·서남·동북권을 시작으로 폭염특보가 내려졌으며 현재 서울 전 지역에 폭염특보가 유지되고 있습니다.



서울 전역에 열대야주의보도 함께 내려진 상태입니다.



폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속될 것으로 예상될 때, 열대야주의보는 밤 최저기온이 26도를 넘는 상태가 하루 이상 예상될 때 각각 내려집니다.



서울시는 폭염특보 발효에 맞춰 지난달 29일 폭염 대응 위기경보 수준을 '주의'(1단계)에서 '경계'(2단계)로 높이고, 시와 자치구에 103개 반 365명 규모의 폭염 상황실을 운영하고 있습니다.



아울러 거리 노숙인, 쪽방 주민, 독거 어르신, 장애인과 만성 질환자, 야외 근로자 등 건강 취약계층에 대한 보호 조치를 시행 중입니다.



한낮 폭염에 대응해 동주민센터와 경로당, 복지관 등 시내 4천여곳에 무더위쉼터를 운영하고, 기후동행쉼터, 응급대피소, 이동노동자쉼터, 폭염저감시설 등 총 9천849곳의 시설·인프라도 운영·관리하고 있습니다.



서울시는 오늘 오전 10시와 저녁 6시 서울 전역에 폭염 안전안내문자를 발송해 야외 활동을 자제하고 충분한 수분 섭취를 해달라고 당부했습니다.



최진석 서울시 재난안전실장은 "폭염이 장기화하면서 온열질환 등 시민 피해가 커질 우려가 큰 만큼 시와 자치구 상황실을 지속해 운영하고, 폭염에 따른 피해 및 예방 등 상황 관리에 만전을 기하겠다"고 말했습니다.