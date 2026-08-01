KT 진격의 5연승, 한화 꺾고 76일 만에 1위 탈환

▲ 웃으며 선수단 격려하는 이강철 kt 감독

후반기 시작과 함께 무섭게 승수를 쌓은 프로야구 kt wiz가 5연승을 내달리며 8월의 첫날 마침내 1위로 올라섰습니다.KT는 오늘 수원케이티위즈파크에서 한화 이글스와 벌인 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기를 7-4로 이겼습니다.시즌 58승 2무 36패(승률 0.617)를 거둔 KT는 이날 폭염으로 경기를 치르지 않은 삼성 라이온즈(59승 2무 37패·승률 0.615)를 2리 차이로 따돌리고 지난 5월 17일 이래 76일 만에 1위를 탈환했습니다.KT는 0-1로 뒤진 3회말 타자일순하며 7점을 뽑아 간단히 전세를 뒤집었습니다.1사 후 한화 왼팔 투수 브루스 짐머맨을 세 타자가 연속 안타로 두들겨 1-1 동점을 이뤘습니다.샘 힐리어드의 볼넷으로 이어간 만루에서 김상수가 우전 안타, 오윤석이 우월 3타점 2루타, 한승택, 장준원의 적시타가 봇물 터지듯 나왔습니다.한화는 4회초 노시환의 솔로 아치와 허인서의 투런포를 묶어 3점을 추격했지만, 더는 KT 마운드를 공략하지 못했습니다.5이닝 동안 4점을 준 배제성은 타선의 응집력 덕에 지난 7월 24일 NC 다이노스를 상대로 승리를 거둔 이래 1년 8일 만에 선발 승리를 추가했습니다.짐머맨은 한국 무대 두 번째 등판에서 4이닝 7실점으로 첫 쓴맛을 봤습니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)