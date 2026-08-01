빅리그 112승 투수 LG 카라스코, 데뷔전서 7이닝 퍼펙트

▲ LG 카라스코

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 통산 112승을 거둔 베테랑 우완 투수 카를로스 카라스코(39·LG 트윈스)가 그야말로 압도적인 KBO리그 데뷔전을 치렀습니다.카라스코는 1일 서울 잠실구장에서 열린 프로야구 두산 베어스와의 방문 경기에 선발 등판해 7이닝 동안 안타와 볼넷을 하나도 허용하지 않는 무결점 완벽투로 두산 타선을 잠재웠습니다.삼진은 2개를 낚았습니다.투구 수가 이닝당 평균 10개를 갓 넘긴 74개에 불과했습니다.카라스코는 승리 요건을 충족하고 2-0으로 앞선 8회말 우강훈에게 배턴을 넘겼습니다.한국 무대 첫 등판을 고려해 염경엽 LG 감독이 투구 수를 70개로 제한하지 않았다면 이후 어떤 놀라운 기록이 탄생했을지 몰랐을 정도로 놀라운 투구였습니다.올해까지 빅리그에서 17시즌 동안 통산 112승(105패)을 거두고 행선지로 LG를 택해 놀라움을 안긴 카라스코는 7월 24일 입국해 8일 만에 실전 마운드에 섰습니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)