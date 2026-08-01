[날씨] 오늘도 영남 '극한 폭염'…다음주 서울 폭염 절정

영남 지역을 중심으로 극한의 폭염이 절정에 달하고 있습니다.



서풍을 따라 산맥을 넘은 공기가 가열되면서 지난밤 강원 동해안 지역은 올해 처음으로 초열대야 현상이 나타났고요.



한낮에는 강한 햇볕이 영남권의 기온을 크게 끌어올렸습니다.



현재 우리나라는 이중 고기압에 갇혀 있어 열기가 계속해서 쌓여 나가고 있는 상태고요.



서진하고 있는 태풍 돌핀은 아직까지 진로가 유동적인 상태입니다.



오늘(1일) 양산의 낮 최고기온 무려 41.6도까지 치솟으며 어제 세웠던 우리나라 기상 관측 사상 가장 높은 기온을 하루 만에 재경신했고요.



내일도 양산의 낮 기온 41도 안팎까지 오를 것으로 보여 기온이 매우 높게 오르겠습니다.



다음 주에는 동풍이 불어들며 서울의 폭염이 절정에 달하겠는데요.



서울 낮 최고기온 37도 안팎이 예상되고 있습니다.



밤 더위도 계속되겠습니다.



내일 아침 최저기온 강릉 28도지만 체감온도는 무려 초열대야에 버금가는 30도 선에 달하겠고요.



내일 낮 기온 광주 38도, 부산 39도로 오늘만큼 무더위가 극심하겠습니다.



다음 주까지도 뚜렷한 비 소식이 들어 있지 않아 폭염은 길게 장기화되겠습니다.



온열질환에 각별히 유의해 주시고, 한낮 무리한 야외 활동은 최대한 자제해 주시기 바랍니다.



(임은진 기상캐스터)