뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

유해란 2라운드 선두…메이저 3연승 향해 순항

하성룡 기자
작성 2026.08.01 20:39 조회수
PIP 닫기
LPGA 투어 메이저 대회 'AIG 여자오픈'에서 유해란 선수가 2라운드 단독 선두로 나서 '메이저 3연승' 대기록을 향해 순항했습니다.

2타 차 2위로 출발한 유해란은 8번 홀까지 2타를 잃었지만 파3 9번 홀에서 분위기를 확 바꿨습니다.

티샷을 핀 1미터 안쪽에 붙여 버디로 잡아냈고 10번 홀 연속 버디로 타수를 만회했습니다.

이후 15번 홀에서 긴 거리 버디 퍼트를 넣는 등 2타를 줄여 7언더파로 1타 차 단독 선두로 나섰습니다.

앞서 메이저 2연승을 거둔 유해란이 이번 대회 정상에 오르면 박인비 이후 13년 만이자, 역대 3번째 3연속 메이저 우승의 대기록을 작성합니다.

[유해란/LPGA 통산 5승 : 많은 경험을 쌓으면서 더 나은 선수가 될 수 있었던 것 같습니다. 그래서 요즘은 코스에서도 훨씬 침착하고 즐겁게 플레이하고 있습니다.]

(영상편집 : 박기덕)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지