아르헨 원유 수입…핵심 광물 협력 확대

<앵커>



남미를 순방 중인 이재명 대통령이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 갖고, 아르헨티나산 원유 수입과 핵심 광물 공급망 확대에 협력하기로 뜻을 모았습니다. 청와대는 "미래 AI 산업의 필수재인 핵심 광물의 협력 체계를 구축했다"고 자평했습니다.



부에노스아이레스에서 강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



아르헨티나 대통령궁에 도착한 이재명 대통령을 밀레이 아르헨티나 대통령이 반갑게 맞이합니다.



[반갑습니다.]



우리나라 정상의 아르헨티나 방문은 22년 만으로, 1시간 30분간 이뤄진 정상회담의 주요 의제는 원유와 핵심 광물 등 원자재 협력이었습니다.



우리 정부는 원유 수급의 안정성과 공급망 확대 차원에서 내년부터 아르헨티나 원유를 수입하기로 했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 올해 아르헨티나산 원유를 시범 도입했으며 내년부터 예정된 원유 수입이 안정적으로 추진될 수 있도록 양국 정부가 협력하기로 했습니다.]



반도체와 배터리의 핵심 원료로, 아르헨티나가 세계 4위의 매장량을 보유한 '리튬'을 한국 기업과 공동 채굴하는 등 양국 간 '핵심 광물 협력을 위한 양해각서'도 체결됐습니다.



정상회담에서 이 대통령은 "속도가 중요하다"며 협력을 서두르자고 제안했고, 밀레이 대통령은 "수만 건의 규제 개혁을 해 왔다"며 속도엔 문제가 없을 거라고 화답했다고 청와대는 전했습니다.



청와대는 브라질과 칠레, 그리고 아르헨티나의 이번 남미 3개국 순방 성과 가운데 하나로 희토류와 리튬 같은 AI 산업에 필수적인 핵심 광물 공급망의 구축을 꼽았습니다.



[위성락/국가안보실장 : 반도체를 포함한 AI 공급망 전반에 걸쳐 긴요한 핵심광물을 확보하기 위한 협력 체계를 국가 대 국가 차원에서 확고히 다져놓았습니다.]



국내에서 발표한 '3대 메가 프로젝트'에 이은 이번 미국, 남미 순방을 통해 이 대통령이 한국을 AI 핵심 국가로 도약시키겠단 비전을 제시했다고 청와대는 평가했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 남일, 디자인 : 박천웅)