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서울 체감 36도 '훌쩍'…다음 주 한반도 서쪽 달군다

조민기 기자
작성 2026.08.01 20:11 수정 2026.08.01 20:12 조회수
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<앵커>

영남 지방보다는 덜 더웠지만 수도권도 불볕더위를 피해가지는 못했습니다. 서울은 체감온도가 36.7도까지 치솟았는데요. 다음 주부터는 바람의 방향이 바뀌면서 수도권을 포함해 한반도의 서쪽 지역이 더 더워질 거라고 합니다.

조민기 기자가 보도합니다.

<기자>

서울 영등포구의 한 도심 공원.

주말이지만 이용객은 거의 찾아볼 수 없고, 아무도 없는 벤치 위로 무더위 방지용 '쿨링 포그'만 연신 뿜어져 나옵니다.

[김수연/경기 성남시 : 오늘 너무 덥고 습해서 빨리 실내로 들어가야 할 것 같아요. 지금은 앉아 있으면 진짜 타 죽을 것 같아요.]

오늘(1일) 서울의 낮 최고 기온은 34도, 체감온도는 36.7도까지 올라갔습니다.

인천 한낮 기온이 32.6도, 수원 33.4도, 이천 34.7도 등 수도권 전역에 폭염 특보가 이어지고 있습니다.

평소 공원을 즐겨 찼던 어르신들은 햇볕을 피해 구청 무더위쉼터로 발걸음을 옮겼고, 에어컨 밑에서 부채질하며 열기를 식혔습니다.

[무더위쉼터 이용객 : 시원하고 좋으니까 오죠. 너무 더워서 바깥에 못 있잖아요.]

연일 계속되는 불볕더위에 도심 속 물놀이장을 찾는 시민들 발길도 이어졌습니다.

워터 슬라이드에 몸을 맡기고, 신나게 물총 싸움을 하며 잠시나마 더위를 잊습니다.

[심재광 심주호/서울 영등포구 : 제가 며칠 전까지 진짜 계속 어지럽고 너무 더워서 어지러웠는데 여기 와서 그 더위가 싹 날아간 것 같아요. 너무 더워요! 더워요!]

[전보미 유아진/서울 영등포구 : 저기 텐트를 쳐놓긴 했는데 여기 들어오는 게 훨씬 시원해서 아기랑 즐기러 왔습니다.]

서울을 비롯한 수도권은 다음 주 더 뜨거워질 전망입니다.

기상청은 다음 주 월요일부터 바람 방향이 동풍으로 바뀌면서 서울과 하남 37도, 전남광주 38도 등 서쪽 지역 기온이 오늘보다 2~3도가량 더 높아질 걸로 전망하고, 야외 활동을 자제하는 등 건강 관리에 각별히 유의해달라고 당부했습니다.

(영상취재 : 인필성·김세경, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 강윤정)
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